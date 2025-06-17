EMPRESES
Fruitolle ocupa trenta persones en la producció i venda de fruita
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir l’empresa familiar lleidatana Fruitolle, dedicada a la producció i comercialització a l’engròs de fruites i verdures que subministra diferents col·lectius com restaurants, residències, escoles, supermercats o centres privats.
Disposa d’unes 11 hectàrees de nectarina a Rosselló i de 5,5 hectàrees més de producció de tomata rosa. Compta amb una plantilla de més de 30 treballadors.