CONJUNTURA
L’economia catalana creix el 3,4%, amb el sector agrari al capdavant
L’activitat del camp repunta un 4,7%, en part per efecte rebot després de la sequera. El consum de les llars justifica bona part del creixement català
El producte interior brut (PIB) de Catalunya va augmentar un 3,4% en el primer trimestre d’aquest any respecte al mateix període de l’any passat, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), amb el sector agrari com el que més repunta, en concret un 4,7 per cent.
L’augment del PIB de Catalunya suposa una xifra sis dècimes per sobre de l’avenç de l’economia espanyola (2,8%) i més del doble de la Unió Europea (1,6%). També és dos dècimes més del càlcul avançat per l’organisme a començaments de maig. Idescat justifica aquest creixement entre gener i març per la demanda interna (3,7%), impulsada per l’evolució de la formació bruta de capital (4,3%) i el consum de les llars (3,9%). Tanmateix, es tracta d’un increment global menys intens que en el trimestre anterior, que va ser del 5%.
El consum de les administracions públiques també va pujar un 2,6% en comparació amb el primer trimestre del 2024. Per la seua part, Idescat subratlla l’evolució positiva que manté la inversió en construcció (1,8%).
Pel que respecta al sector exterior, les exportacions totals van repuntar un 2,5% interanual. Per components, les de béns i serveis van registrar una variació de l’1,8% i el consum de no residents va augmentar un 6,6%. Quant a les importacions, la taxa interanual va ser del 5,1%.
Per sectors, el de serveis va presentar una variació interanual del 3,6 per cent, sis dècimes menys que en l’últim trimestre de 2024.
Tanmateix, l’Idescat necessita “increments significatius” en totes les branques. Les activitats immobiliàries, professionals i d’altres va ser la que més va créixer (3,9 per cent).
L’activitat industrial es va elevar fins al 2,4 per cent, encara que va ser sis dècimes inferior a la del trimestre anterior. Per branques, l’Idescat apunta al creixement de la indústria farmacèutica, l’automoció i l’energia. La construcció i el sector agrari van pujar un 2,8% i un 4,7 per cent interanual, respectivament. En el cas del sector agrari, s’aprecia un rebot dels resultats de l’activitat, després d’anys patint els efectes de campanyes marcades per la pertinaç sequera.