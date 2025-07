Els residents amb el túnel del Cadí gratis tenen fins al 30 de juny per facilitar la matrícula i canviar a Via-T o Awai

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya, en coordinació amb els consells comarcals de l’Alt Urgell, del Berguedà i de la Cerdanya i la concessionària que gestiona el túnel del Cadí, aplica, des del novembre passat, un conjunt de millores en el sistema per beneficiar-se de la gratuïtat del túnel del Cadí per a persones residents d’aquestes tres comarques. Aquest descompte del 100% té com a finalitat afavorir la mobilitat obligada entre les tres comarques de muntanya.

Per facilitar l’adaptació als canvis introduïts en el sistema d’acreditació, es va establir un ampli període de transició de 8 mesos que finalitza aquest 30 de juny. Així, la Generalitat de Catalunya recorda a les persones beneficiàries que, per poder continuar gaudint de la gratuïtat, cal que, si no ho han fet fins ara, facilitin la matrícula (mínim una i màxim dues) del vehicle o vehicles vinculats al descompte i el mitjà de pagament dinàmic que utilitzaran —Via-T o aplicació gratuïta Awai— atès que el pagament no es podrà fer amb targeta bancària a partir d’aquell moment ni s’aplicarà el descompte a vehicles que no estiguin enregistrats prèviament. Aquesta gestió —o qualsevol altra relacionada amb aquest descompte— la poden dur a terme de forma molt senzilla des del web gen.cat/tunelcadi o presencialment al seu consell comarcal.

Ampliació dels beneficiaris de la gratuïtat del túnel del Cadí

Les bonificacions consisteixen en la gratuïtat del preu del peatge del túnel del Cadí a motocicletes i turismes i poden ser-ne beneficiàries les persones amb residència habitual a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya o de l’Alt Urgell i que fan desplaçaments habituals de mobilitat obligada local en aquest àmbit.

El novembre passat, va entrar en vigor la modificació del Decret que regula els descomptes al túnel del Cadí per a persones residents al Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell per millorar el sistema i facilitar la mobilitat local obligada en aquest àmbit. Les mesures van encaminades a modernitzar i digitalitzar el sistema, alhora que garantir-ne un ús adequat, i inclouen també l’ampliació de nous supòsits per poder ser-ne beneficiari.

Amb la modificació del sistema que ha entrat en vigor, també s’han inclòs com a beneficiaris els professionals liberals que estiguin col·legiats i que desenvolupin la seva activitat econòmica en alguna de les tres comarques de muntanya esmentades. De la mateixa manera, s’ha incorporat com a beneficiaris el col·lectiu d’homes i dones de 67 anys o més que tinguin assignat el centre d’atenció primària (CAP) a qualsevol dels municipis de les tres comarques.

Les persones usuàries poden facilitar les dades requerides a l’enllaç que trobaran al web gen.cat/tunelcadi

La gratuïtat del peatge serà aplicable a fins a dos vehicles diferents per a cada resident (màxim dues matrícules) i fins a quatre desplaçaments diaris per resident i mitjà de pagament.

La gestió de sol·licituds, acreditacions, registres i renovació de documentació, així com de comunicació amb les persones usuàries, es durà a terme des de l’enllaç que es pot trobar al web gen.cat/tunelcadi. Totes les sol·licituds es tramitaran a través del nou portal. Per a aquelles persones que no disposin de dispositius digitals, es mantindrà l’atenció presencial a la seu dels tres consells comarcals.