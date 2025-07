Talma de Juneda tanca la seva línia de productes lactis amb valor social per manca de sostenibilitat econòmica: "No podem sostenir-lo més"

Una màquina omplint una botella de iogurt del projecte social La Lleteria de Talma en un obrador.Cedida per Talma

L'Associació Talma, principal entitat sòcia de la Cooperativa Agroalimentària La Xefra, ha anunciat el tancament definitiu de La Lleteria, la seva línia de productes lactis de qualitat, el pròxim 31 de juliol de 2025. El projecte, vinculat al territori i a l'economia social i solidària, posa punt final a la seva trajectòria per motius de viabilitat econòmica. L'encariment sostingut de les matèries primeres, les dificultats logístiques d'un producte fresc i artesanal, la manca d'obrador propi per créixer i una competència forta en el mercat han estat factors decisius en la decisió, segons ha explicat l'entitat en un comunicat. L'entitat ha activat un pla de tancament per reubicar el personal.

Rosa Ticó, gerent de TALMA, explica que "des del principi, Talma ha volgut cuidar el projecte de la Lleteria, però, de vegades, cal saber posar punt final quan les condicions no permeten que continuï". Afegeix que "No podem sostenir-lo més. Volem ser honestos amb la nostra gent i amb el territori i, ni molt menys, volem posar en risc tota la nostra entitat".

La Lleteria va néixer el 2013 com una iniciativa conjunta entre Talma i Les Obagues de Juneda, que van decidir apostar pel sector agroalimentari amb l'objectiu de produir artesanalment productes lactis de proximitat, a partir de la llet de les vaques de la granja escola, i a la vegada generar noves oportunitats laborals a persones amb necessitats de suport de Talma.

Aquesta col·laboració, l'any 2021, es va formalitzar amb la creació d'una cooperativa de segon grau, La Xefra, a través de la qual es va rebre finançament econòmic com a projecte beneficiari de la convocatòria de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació. Malgrat això, fa dos anys Talma va passar a assumir-ne la gestió en solitari, fent front a totes les despeses i responsabilitats.

L'Associació Talma ha activat un pla de tancament ordenat per a La Lleteria, que contempla la reubicació del personal en altres projectes empresarials de l'entitat amb l'objectiu de preservar l'estabilitat laboral de totes les persones implicades.

En paral·lel, també ha posat en marxa un pla de comunicació intern i extern per traslladar la decisió de manera transparent i curosa als diferents públics vinculats al projecte: clients, proveïdors, entitats col·laboradores i la comunitat en general.