Condemnats a un any de presó dos directius d'Indulleida per frau en subvencions agrícoles europees

L'Audiència Nacional (AN) ha condemnat l'empresa Indulleida i dos dels seus representants legals per defraudar 3,8 milions d'euros en subvencions agrícoles europees. És la primera sentència per un cas similar instada per la Fiscalia Europea a l'estat espanyol. L'AN ha condemnat els dos directius a un any de presó i 3 milions d'euros de multa, a més de no poder rebre ajuts públics o fiscals durant tres anys.

L'empresa també haurà de pagar 3 milions d'euros de multa i tindrà prohibit durant tres anys rebre subvencions o fons públics. A més, l'empresa haurà de reemborsar 2,11 milions d'euros més interessos en fons obtinguts il·legítimament respecte dels quals els directors de l'empresa van ser declarats responsables solidaris.

El 2018, l'empresa va sol·licitar i va obtenir una subvenció del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEAG) per a la millora de les instal·lacions destinades a la producció de fruites i hortalisses. Paral·lelament, els acusats també van sol·licitar un préstec de 6 milions d'euros a l'Institut Català de Finances i una ajuda a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat per bonificar els interessos, en clar incompliment de les bases de la subvenció, que establien que el finançament era incompatible amb altres ajuts.

Els dos directius condemnats són Mariano S.R., administrador fins al novembre del 2018, i Francisco Javier A.F., conseller delegat des del gener de l'abril del 2019 quan Nufri va adquirir la majoria d'accions d'Indulleida.

La sentència se suma a altres condemnes prèvies obtingudes mitjançant acords de conformitat, i encara es pot recórrer. La Fiscalia Europea és la fiscalia independent de la Unió Europea. S'encarrega d'investigar, perseguir i jutjar els delictes contra els interessos financers de la UE.