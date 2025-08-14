TEMPORAL
El temporal arranca teulades i arbres i tanca el cementiri i les piscines a Torrefarrera
L’aigua causa també destrosses en camins agrícoles del municipi de Benavent de Segrià
Torrefarrera es va convertir dimarts en l’epicentre del violent esclafit que va fuetejar la comarca del Segrià, deixant al seu pas una vintena d’arbres arrancats, teulades danyades i nombrosos desperfectes en espais públics i privats.
Segons va explicar l’alcalde, Jordi Latorre, la força del vent i la pluja va transformar el recinte de les piscines municipals en un escenari desolador. “Sembla que hi hagi hagut una guerra, amb fulles i branques per totes bandes i l’aigua de les piscines plena de fang”, va descriure. Un altre dels punts més afectats va ser el cementiri municipal, on la caiguda d’un xiprer de gran mida va danyar altres exemplars. Per motius de seguretat, el recinte està tancat al públic fins que s’avaluïn i assegurin tots els arbres.
Els forts vents van arribar fins i tot a arrancar el sostre de les cotxeres, on l’empresa Gamon guarda la flota d’autobusos, amb danys materials de consideració.
Els efectes del temporal també es van deixar sentir a Benavent de Segrià, on l’aigua va destrossar els marges de diversos camins rurals, deixant al descobert canalitzacions i generant risc d’accidents. La zona més afectada va ser al camí que va d’aquesta localitat a Corbins, on es van senyalitzar els punts més perillosos.
En total, els Bombers de la Generalitat van realitzar 20 intervencions a la comarca, principalment per acumulacions d’aigua i caiguda d’arbres: 9 a Torrefarrera, 8 a Lleida i 3 a Alpicat.
La pluja talla la C-147 a Esterri
Intenses pluges ahir a la tarda al Pirineu van obligar a tallar la C-147 entre Esterri d’Àneu i Isavarre, al Pallars Sobirà. Tècnics del servei de carreteres van acudir amb maquinària per assegurar la zona.
A la Bonaigua es van superar els trenta litres de pluja per metre quadrat. El Meteocat va emetre un avís meteorològic de grau de perill molt alt a l’Alta Ribagorça i d’alt al Sobirà i la Val d’Aran. A les cotes altes es van registrar ratxes de vent de més de cinquanta quilòmetres per hora.