LABORAL
El SEPE paga 14 milions en ajuts al mes a gairebé 10.000 aturats
A Lleida, amb el 65 per cent dels parats cobrant prestacions o subsidis. És la sisena província més àgil de l’Estat pel que fa al reconeixement de drets
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) destina al mes de l’ordre de 14 milions d’euros a Lleida a abonar ajuts als aturats, la majoria prestacions. En aquests moments 65 de cada cent persones registrades com a aturades que busquen un lloc de treball sense trobar-ne compten amb algun tipus d’ingrés per part del Servei.
En concret, l’últim mes es van abonar a la província 14,059 milions. La majoria, amb 10,243 milions, van correspondre a prestacions contributives per a un total de 6.646 persones, la qual cosa representa una quantia mitjana de 987,20 euros.
La xifra és lleugerament inferior a la mitjana espanyola (991,1 euros) i és la més baixa de Catalunya, on oscil·la entre els mil euros de Tarragona i els 1.056,20 de Barcelona. 3,746 milions es van destinar a abonar subsidis a 3.206 persones i 130 casos de renda activa d’inserció a Lleida.
Del total de beneficiaris d’ajuts a aturats, un total de 2.882 són d’origen estranger. Representen el 43% del total, segons el balanç del SEPE.
La majoria, 1.618, són de països extracomunitaris i els 1.264 restants van nàixer en algun dels països que integren la Unió Europea.
Poden accedir a la prestació persones que han cotitzat almenys 360 dies els últims sis anys. Dona dret al cobrament del 70% de la base reguladora durant els primers 180 dies i el 50% a partir de llavors. Es poden cobrar entre 120 i 720 dies en funció del període de cotització. Per als qui no hagin cotitzat prou o bé hagin esgotat el període de la prestació existeix el subsidi, aplicable també a altres supòsits, des de majors de 52 anys a víctimes de violència de gènere o sexual.
Lleida és la sisena província de tot l’Estat més àgil a l’hora de reconèixer els drets de cobrament dels aturats, que es fa el mateix dia de presentació, només darrere de Lugo, Salamanca, Astúries, Santa Cruz de Tenerife i Terol.
El mes de juny, l’últim amb dades oficials, es van presentar un total de 2.665 sol·licituds, de les quals 2.367 eren de prestacions, 295 corresponien a subsidis i les tres restants sol·licitaven la renda activa d’inserció. Al llarg del mes es van executar 2.270 altes, de les quals poc més de dos mil eren prestacions i 227, subsidis.
El finançament dels ajuts va representar un desemborsament de 1.851 milions en el conjunt de l’Estat el mes de juny, amb 1.456.978 persones beneficiàries.
Més alta i més baixa
La prestació mitjana més elevada es va registrar a les illes Balears, amb 1.076,1 euros, mentre que la inferior es va registrar a Càceres, amb tot just 904,7. Del total, 170.974 perceptors són d’origen estranger.
Xifres rècord d’ocupació malgrat el repunt de l’atur
Lleida registra xifres rècord d’ocupació, amb un total de 22.506 afiliats a la Seguretat al tancament del mes de juliol. Representa un increment de 4.079 treballadors cotitzant respecte la juny, o el que és el mateix, un 1,87% més. Si la comparació es fa amb les mateixes dates del 2024, l’augment és de 3.767 treballadors (+1,72%).
Aquesta millora de les dades globals d’ocupació, tanmateix, no ha evitat que al juliol es registrés un repunt de les xifres de l’atur, amb 171 persones més inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a sol·licitants d’un lloc de treball que no troben. En total, el mes va acabar amb 15.358 aturats. El juliol és un mes en què tradicionalment acaben contracte en algunes activitats, com és el cas de l’educació, amb la qual cosa un nombre significatiu de treballadors passa a engrossir les xifres de sol·licitants de feina al llarg de l’estiu. Paral·lelament, a Lleida, els mesos d’estiu es genera un bon nombre de llocs de treball i contractes relacionats amb la campanya de la fruita, tant al camp com en centrals. Bona part d’ells són fixos discontinus, encara que la temporalitat continua enviant en la majoria dels casos.El sector que concentra el major nombre d’aturats a Lleida, al ser també el primer en activitat a la província, és el dels serveis, amb 10.100 persones. El segueix la indústria amb 1.414 i l’agricultura amb 1.127. Tanca el mapa de l’atur la construcció, amb 1.061. 1.656 busquen el seu primer lloc de treball.