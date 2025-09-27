Una empresa de Lleida, relacionada amb un grup que introduïa carburant adulterat a gasolineres 'low cost'
El carburant era entregat a gasolineres de Múrcia, Almeria, Alacant i València
La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut 18 persones i n'han investigat 14 més per formar part d'una organització criminal dedicada a introduir carburant adulterat en benzineres de baix cost de Múrcia, Almeria, Alacant i València. La benzina, procedent de Letònia, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Lituània, es barrejava amb altres components i es declarava com a oli i lubricant per eludir regulacions i el pagament d'impostos. La investigació va arrencar el 2023 arran de queixes veïnals a Múrcia i ha permès destapar un entramat format per una quarantena d'empreses, algunes d'elles establertes a Catalunya.
La investigació va començar l’any 2023, quan veïns de la localitat de La Hoya del Campo, a Abarán (Múrcia), van denunciar el trànsit constant de camions cisterna en una nau sospitosa. Allà, els agents van localitzar un gasocentre irregular, on van intervenir més de 70.000 litres de gasoil, maquinària i dipòsits. El combustible comissat era una barreja de gasoil amb altres components afegits que alteraven les propietats del carburant original per evitar el pagament d’impostos. A més del gasoil adulterat, es va trobar triacetina, una substància no permesa en carburants per a automoció segons les normatives vigents. Les següents actuacions van permetre localitzar dos gasocentres més als municipis d’Abanilla (Múrcia) i Silla (València).
Combustible camuflat com a lubricant per defraudar Hisenda
Els investigadors van descobrir que aquests combustibles fraudulents provenien de països de l’est d’Europa com Letònia, Polònia, Eslovàquia, Hongria i Lituània. Per evitar els controls, els carregaments eren declarats com a olis i lubricants, no com a gasoil, per eludir l’Impost Especial d’Hidrocarburs, així com l’IVA, l’Impost de Societats i altres obligacions fiscals. Aquesta activitat suposa no només una greu pèrdua per a les hisendes públiques dels estats membres de la Unió Europea, sinó també una competència deslleial per al sector legal del carburant. Alhora, implica riscos ambientals i per a la salut pública, donat que els gasos derivats de la combustió d’aquests productes poden ser altament contaminants i el seu emmagatzematge irregular incrementa el risc de vessaments o danys mecànics als vehicles dels consumidors.
Empreses fantasma i testaferros
L’operació, desenvolupada durant dos anys, ha permès identificar la xarxa empresarial fantasma a través de la qual operava l’organització. Moltes de les societats estaven al nom de testaferros, sovint persones en situació econòmica precària que cedien les seves dades a canvi de diners per obrir empreses i comptes bancaris. Entre els implicats hi ha ciutadans ucraïnesos, letons, francesos i espanyols.
Durant la investigació, un total de 40 empreses assentades a Múrcia, Almeria, Alacant, Albacete, Barcelona, València, Madrid, Girona, Lleida i Tarragona han estat relacionades amb l'entramat delictiu. Al llarg de l'operació, especialistes en Policia Judicial de la Guàrdia Civil i inspectors de l'Àrea de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Múrcia han inspeccionat un total d'onze estacions de servei i empreses.
Un dels detinguts més destacats és un conductor de camions imputat per 26 delictes contra la seguretat viària, per haver circulat amb mercaderies perilloses sense tenir el permís de conducció vigent. Els membres de la xarxa s’enfronten a delictes d’estafa, falsedat documental, contra la hisenda pública, contra la Seguretat Social, blanqueig de capitals, contra la seguretat viària i pertinença a organització criminal. La investigació es manté oberta i no es descarten més detencions en les pròximes setmanes.