S'estrena el nou tram de l'A-22 que connecta Lleida amb Osca després de 20 anys d'obres
El ministre Óscar Puente ha inaugurat aquest dimecres el nou tram, entre Osca i Siétamo
Pel tram entre Osca i Siétamo, a Aragó, que connecta Lleida amb la capital de provincia aragonesa, ja hi circulen cotxes. El ministre de Transports, Óscar Puente, s'ha encarregat aquest dimecres d'inaugurar la nova A-22, que promet reduir fins a un quart d'hora el viatge entre Lleida ciutat i Osca, que fins ara era hora i mitja de trajecte.
Són prop de 13 quilòmetres que completen la via, que fa més de 20 anys que estava en obres. El ministre Puente ha deixat clar que aquesta via connectarà tot el nord de l'Estat: "Navarra, el País Basc, Aragó i Catalunya queden unides per una infraestructura moderna, segura i eficient", ha dit durant la inauguració.
Els dirigents aragonesos del PP, les grans absències
Les autoritats aragoneses del Partit Popular han evidenciat el seu descontentament amb els retards en les obres d'infraestructures a la província de Huesca, mitjançant diverses absències institucionals en l'acte oficial celebrat avui. Ni Jorge Azcón, president d'Aragó, ni Isaac Claver, president de la Diputació de Huesca, han assistit a l'esdeveniment com a mesura de protesta davant el que consideren una situació "insuportable" en el desenvolupament dels projectes d'infraestructura a la regió.
Des del Govern aragonès han subratllat que "no és un dia per celebrar, sinó per denunciar els errors en infraestructures i ferrocarrils", tot i que per respecte institucional sí que ha estat present el director general de Carreteres, Miguel Ángel Arminio. Per la seva banda, la Diputació Provincial ha definit la seva postura com una forma "ferma però respectuosa" de manifestar el malestar davant el que interpreten com un "abandonament". L'alcaldessa de Huesca, Lorena Orduna, també ha estat absent, encara que en el seu cas per motius personals, essent representada per l'edil d'Urbanisme, Iván Rodríguez.
El president de la Diputació ha justificat la seva absència per "coherència i principis", recordant que els endarreriments han provocat pèrdues econòmiques significatives, oportunitats frustrades per a la regió i, el que és més preocupant, problemes de seguretat viària per als ciutadans que utilitzen aquestes infraestructures diàriament.