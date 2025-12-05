INFORME
Els ultrarics espanyols disparen un 21 per cent la seua fortuna
El 2025, fins als 182.602 milions d’euros, i vuit persones més adquireixen aquest estatus. Amancio Ortega n’acumula el 58%
Els multimilionaris espanyols (aquells amb fortunes que superen els 1.000 milions de dòlars) van veure incrementades les seues fortunes un 21,5% el 2025, fins als 213.100 milions de dòlars (182.602 milions d’euros), mentre que vuit persones més van adquirir l’estatus d’ultraric, fins a elevar la xifra a 32. Així es desprèn de l’última edició de l’informe Billionaire Ambitions 2025 d’UBS, els espanyols més rics van afegir 11.600 milions de dòlars (9.940 milions d’euros) a la riquesa estatal impulsats per l’acompliment d’alguns dels principals empresaris d’Espanya i una concentració de patrimoni familiar més gran.
Val a destacar, en concret, que el patrimoni d’Amancio Ortega va créixer en 21.000 milions de dòlars (17.995 milions d’euros), fins als 124.000 milions de dòlars (106.254 milions d’euros). Aquesta quantitat equival al 58,2% de la riquesa total dels multimilionaris d’Espanya.
UBS va advertir que els més de 162.000 milions de dòlars (138.815 milions d’euros) en transferències patrimonials previstes durant els propers 15 anys a Espanya posen el focus en la necessitat de reforçar la planificació a llarg termini, la governança familiar i la disciplina en els processos successoris. En un context de famílies cada vegada més internacionals i patrimonis més complexos, l’entitat va indicar que el repte per a les grans fortunes espanyoles passa per combinar la preservació del llegat amb l’empoderament de la següent generació i una atenció més gran en l’impacte social dels multimilionaris.
La riquesa dels multimilionaris arriba als 13,5 bilions d’euros
� A escala global, la riquesa dels ultrarics va assolir un màxim històric de 13,54 bilions d’euros el 2025 després d’haver-se incrementat en 331.185 milions d’euros davant la notable creació de societats i l’onada d’herències multigeneracional més gran des que existeix l’informe. El nombre de multimilionaris va créixer un 8,8%, des dels 2.682 fins als 2.919, amb 196 nous multimilionaris fets a si mateixos i 91 hereus que van rebre en conjunt un rècord de 255.180 milions d’euros. Així, els 860 multimilionaris multigeneracionals van gestionar 4,03 bilions d’euros. L’estudi també ha posat èmfasi en el fet que les dones multimilionàries segueixen augmentant, amb una riquesa mitjana que va créixer un 8,4%, fins als 4.456 milions d’euros.