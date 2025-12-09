Els Inspectors d'Hisenda denuncien motius polítics en l'ajornament del sistema 'VeriFactu'
L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat mostra preocupació per la modificació dels terminis d'adaptació al sistema de facturació per a pimes i autònoms
L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha expressat avui la seva profunda preocupació per l'aprovació d'un Reial Decret-llei que modifica els terminis d'adaptació al sistema RSIF-VERIFACTU, conegut popularment com a 'VeriFactu'. Segons l'entitat, aquesta decisió s'ha pres sense un procés previ de contrast tècnic suficient i lamenta que hagin prevalgut motius d'interès merament polítics en l'ajornament d'aquesta eina destinada a pimes i autònoms.
Durant els darrers anys, el projecte 'VeriFactu' ha estat presentat com una peça clau en la lluita contra el frau fiscal, especialment contra l'ús de programari d'ocultació de vendes. Els inspectors destaquen que els missatges institucionals reiterats sobre els terminis de compliment han generat expectatives legítimes en empreses, desenvolupadors i professionals que ja han invertit recursos econòmics i humans per adaptar-se a temps, i ara es veuen perjudicats per aquests canvis sobtats.
Els inspectors adverteixen que els canvis introduïts sense una adequada explicació tècnica generen inseguretat jurídica, penalitzen el compliment voluntari i poden transmetre a la societat el missatge equivocat que les obligacions tributàries són flexibles o reversibles per raons alienes a la seva finalitat. L'associació reconeix la necessitat d'una transició ordenada, especialment per a petites empreses i autònoms, però insisteix que qualsevol modificació hauria d'anar acompanyada d'una motivació clara.
Impacte en la credibilitat del sistema
L'IHE recorda que l'èxit del sistema 'VeriFactu' no depèn només de la tecnologia implementada, sinó també de la credibilitat institucional, la coherència regulatòria i el respecte a aquells contribuents i desenvolupadors que han actuat de bona fe anticipant-se a la norma. Aquest ajornament, anunciat a principis de desembre, podria afectar negativament la percepció ciutadana sobre l'estabilitat de les normes fiscals.
Manel Caballero, CEO d'Esofitec: "La normativa és un accelerador efectiu"
Cal recordar que el sistema 'VeriFactu' forma part de l'estratègia de digitalització i traçabilitat de la facturació empresarial a Espanya, i s'havia presentat com una eina fonamental per modernitzar l'administració tributària i reduir l'economia submergida, objectius que ara podrien veure's compromesos per aquest retard en la seva implementació efectiva.