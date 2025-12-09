RAMADERIA
Sis científics auditaran l’origen de la pesta porcina africana en centres d’investigació
Equip liderat pel director de l’IRTA i integrat per experts en bioseguretat estatals i internacionals. Ordeig demana prudència sobre possibles hipòtesis i assegura màxima col·laboració en les investigacions
Un comitè de sis experts en bioseguretat coordinats pel director de l’IRTA, Josep Usall, lideraran l’auditoria de bioseguretat als laboratoris d’aquest organisme i en “altres centres” d’investigació sobre la malaltia de la pesta porcina africana (PPA) per avaluar “si hi pot haver potencial risc” de fuita del virus.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va informar ahir que els integrants d’aquest comitè ja han començat a treballar i es reuniran avui per primera vegada per fixar la seua línia d’actuació, que inclou determinar quins centres que investiguen o estudien el virus de la PPA seran inspeccionats i quins protocols de biocontenció i bioseguretat han de ser revisats.
Coordinarà logísticament el grup el doctor Josep Usall i la seua coordinadora científica serà Laura Pérez, del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), laboratori de referència d’Espanya i la UE i l’informe del qual sobre el virus trobat en els senglars morts per PPA ha portat a obrir aquesta segona línia d’investigació sobre l’origen del brot.
Els altres membres són Gorka Aduriz, cap d’Àrea de Sanitat Animal al NEIKER-BRTA, l’Institut Basc d’Investigació i Desenvolupament Agrari; Massimo Palmarini, cap del Departament de Virologia de l’Erasmus MC de Rotterdam; i Gonzalo Pascual, director tècnic i cap d’Àrea de Seguretat Biològica i Biocontenció de l’Institut de Salut Carlos III de Madrid. També formen part del grup d’experts Xavier Abad, cap de la Unitat de Biocontenció i Laboratoris NBS2 de l’IRTA-CReSA; i Diana Ramírez, cap de la Plataforma d’Infraestructures de Producció Animal de l’IRTA-CreSA i presidenta del Comitè Ètic d’Experimentació Animal de l’esmentat centre.
El conseller va explicar que la investigació d’aquest comitè científic seran auditada i, a més, que el seu treball es desenvoluparà en paral·lel amb el que també fan la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra per buscar l’origen del focus.
“No hi ha competició, hi ha col·laboració”, va recalcar. En aquest sentit, va demanar “prudència” i va reiterar que no jutjaran cap hipòtesi o informes, “que no són concloents”, però que “tampoc” les descarten. “Cal buscar i deixar treballar”, va precisar.
Ordeig va avançar que aquesta setmana “serà determinant” per avançar en la informació sobre l’origen del brot, ja que s’acabarà de seqüenciar el virus de pesta trobat en els senglars morts i es compararà amb la vintena de subgrups identificats que circulen per Europa.
La Generalitat assegura que el focus continua “contingut”
El conseller d’Agricultura va indicar també que el nombre de senglars morts a la zona de Cerdanyola del Vallès que han resultat positiu al virus de la pesta es manté en 13 i que no s’ha detectat la presència de la malaltia a cap de les 56 granges situades en un radi de vint quilòmetres entorn del focus del brot.
Corea del Sud accepta delimitar el veto a compres a l’àrea de 20 km
Òscar Ordeig va confirmar la “bona notícia” de la reobertura del mercat d’exportació de porc a Corea del Sud (valorat en 113 milions d’euros a l’any), després d’haver acceptat la regionalització a la zona afectada als 20 km de perímetre infectat per pesta porcina africana, la qual cosa implica que no importarà carn de porcí en aquest radi entorn del focus d’infecció, a Cerdanyola del Vallès. “Catalunya defensa que la regionalització per criteris sanitaris sigui amb aquest criteri”, va reiterar el conseller. En aquest sentit, va dirigir un missatge a la Xina, que ha decidit mantenir la regionalització a tota la província de Barcelona, i va dir que existeixen converses amb el Japó (349 milions d’euros anuals en exportació de porc) i les Filipines (125 milions) perquè segueixin el camí sud-coreà.