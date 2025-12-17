BALANÇ
Els pensionistes defensen una política social forta davant de la precarietat
La Marea Pensionista de les Terres de Lleida va denunciar ahir els intents d’enfrontar joves i pensionistes arran del debat sobre la revalorització de les pensions segons l’IPC i el sobrecost per a les arques públiques.
Durant el seu tradicional esmorzar nadalenc a la plaça de la Paeria, on van fer balanç de les activitats portades a terme aquest 2025, van advertir sobre els discursos que busquen generar por i justificar retallades i la privatització del sistema i van defensar que garantir pensions dignes és compatible amb polítiques valentes per assegurar un futur estable, “ja que unes millors condicions laborals permeten augmentar les cotitzacions socials que sostindran les pensions futures”.