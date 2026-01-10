EMPRESES
Els hotelers superen per primer cop a Lleida els 11.000 assalariats
Van tancar la passada campanya hivernal amb una cota històrica que torna amb l’actual. El sector alerta de pèrdua d’autònoms i concentració empresarial
L’hostaleria lleidatana travessa una etapa de màxima activitat amb el rellançament del turisme d’interior després de la pandèmia i amb la seua consolidació i posicionament a l’alça com a destinació a l’estranger, amb un rècord d’1,32 milions de visitants el 2024 i 3,22 de pernoctacions el 2022 que, segons diversos operadors de diferents subsectors com els càmpings i les cases rurals, se situen a prop dels màxims que pot assumir la demarcació de Lleida.
Aquesta intensa activitat es tradueix en uns nivells d’ocupació inèdits en l’hostaleria lleidatana, que l’any passat va arribar a “la mitjana anual de contractació més elevada de la seua història, amb 10.380 treballadors de mitjana mensual” i un pic que va assolir els 11.150 al març, coincidint amb el final de la temporada de neu. Això suposa un màxim històric mensual, segons les dades difoses ahir per la Federació d’Hostaleria de Lleida.
Aquests nivells d’ocupació es tornen a donar amb el tancament de l’any i l’inici d’una nova campanya de turisme hivernal, fet que situa la neu com el principal motor del sector a la demarcació en volum d’activitat i d’ocupació.
Aquesta pujada de l’activitat i de l’ocupació assalariada en l’hostaleria lleidatana, que en una dècada ha passat d’una mitjana de tot just 8.000 contractats a una altra de gairebé 10.400 i que en els mesos de menor dinamisme s’atansa als 10.000 (9.711 el novembre passat), “una xifra que continua molt per sobre dels valors d’anys anteriors”, conviu amb unes altres dos dinàmiques: “Un descens suau i sostingut” dels autònoms del sector que “reflecteix un procés progressiu de concentració empresarial dins del sector”, assenyala la federació. Es marca com a repte reduir l’estacionalitat.
Les dades publicades per la Seguretat Social reflecteixen també un notable empetitiment del parc empresarial en l’hostaleria en relació amb l’anterior a la pandèmia que corrobora la tesi de la federació: les 1.612 empreses de restauració que operaven a Lleida el desembre del 2019 s’havien reduït a 1.462 (-150, -9,3%) i les d’allotjament queien de 336 a 290 (-46, -13,7%).