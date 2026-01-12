El govern espanyol bonificarà a qui no apugi el preu als seus inquilins i limitarà el lloguer de temporada i d’habitacions
La renda total de les habitacions no podrà superar el preu del contracte de l’habitatge complet
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que en les properes setmanes aprovarà un reial decret llei amb tres mesures urgents que recullen incentius per als propietaris que no apugin el preu als seus inquilins, així com iniciatives per frenar l’abús als contractes de temporada i d’habitacions.
Per a aquells propietaris que renovin els seus contractes sense apujar el preu als seus inquilins se’ls donarà una bonificació fiscal del 100% en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que compensarà el que guanyarien si incrementessin aquest lloguer, segons ha avançat Sánchez en l’acte de la demolició dels primers edificis de l’aquarterament de Campamento, a Madrid.
A més, es limitaran els contractes de lloguer de temporada per posar fi a l’ús fraudulent i es fixaran condicions estrictes i un règim sancionador.
L’Executiu també vol posar fre a l’abús del lloguer d’habitacions de manera que la renda total de les habitacions no podrà superar el preu del contracte de l’habitatge complet i en zones tensades s’aplicaran els mecanismes de control que recull la Llei d’Habitatge.