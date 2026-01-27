Detecten una ruptura en una via d’alta velocitat a l’Espluga de Francolí
Els trens de la línia d’alta velocitat Madrid-Lleida-Barcelona van patir ahir retards generalitzats d’aproximadament una hora després que es detectés una ruptura de la via a l’altura de l’Espluga de Francolí i que va obligar Adif a reduir a 80 quilòmetres per hora la velocitat màxima en aquest tram. Una limitació que es va sumar a la d’un màxim de 230 quilòmetres per hora que s’aplica des de la setmana passada en sis punts del corredor entre Calataiud i Saragossa. No obstant, els maquinistes cobreixen tot aquest tram a molta menys velocitat, segons van assenyalar diversos viatgers, la qual cosa provoca aquestes grans demores.
Fonts de Renfe van informar que la demora mitjana dels combois era d’aproximadament una hora, però alguns combois van arribar a registrar retards de gairebé dos hores. Sobre el tall de via a l’Espluga de Francolí, el ministeri de Transports va dir que Adif va tenir coneixement d’aquesta incidència per l’avís d’un maquinista i que ja hi ha equips treballant per reparar la incidència, però sense concretar quan estaria resolta.
Manifestació el 7 de febrer
Plataformes d’usuaris del ferrocarril van anunciar ahir que faran una manifestació el 7 de febrer a Barcelona per protestar pel caos de Rodalies i dels serveis ferroviaris de Catalunya. Entre els organitzadors hi ha la plataforma Usuaris Avant Catalunya, amb una notable presència lleidatana.