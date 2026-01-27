EMPRESES
Mercadona va comprar 9,5 milions de quilos de pomes produïdes a Lleida durant el 2025
Gràcies als acords estables que manté amb els proveïdors Nufresco (Mollerussa) i Catafruit (la Portella). La cadena valenciana aposta per oferir a les seues lineals fruites i verdures de proximitat
La cadena de supermercats Mercadona va comprar al llarg de l’any passat més de 9,5 milions de quilos de pomes conreades en camps de Lleida, en concret als municipis d’Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, la Fuliola i Mollerussa, entre altres, gràcies als acords que la firma valenciana manté amb els proveïdors Nufresco, amb seu a la capital del Pla d’Urgell, i Catafruit, ubicat a la Portella. L’empresa també va adquirir 11,6 milions de quilos més d’aquesta fruita provinents de municipis de la província de Girona, de manera que, en total, Mercadona va comprar més de 21,2 milions de quilos de pomes catalanes durant el 2025 en el marc de la seua aposta per oferir als clients fruites i verdures de proximitat tant a les botigues físiques com a la online. Aquest volum de compres ha estat possible gràcies a la qualitat del producte i la bona acceptació que ha tingut per part dels clients, destaca la firma, que recorda que el seu compromís amb el sector primari és ferm i prioritza garantir relacions estables amb els seus proveïdors.
La companyia ofereix als clients diferents varietats de poma com la golden i la granny, que es poden trobar als lineals de Mercadona durant els dotze mesos que dura la campanya (des de setembre fins a principis de la tardor següent, aproximadament).
Les de la varietat tutti, royal gala i fuji completen la llista. La campanya de la poma tutti s’inicia al maig i finalitza al juliol, i la de la royal gala arranca a l’agost i s’allarga fins a finals de desembre. En el cas de la fuji, la campanya es va iniciar el mes de novembre passat i durarà fins al proper mes de febrer.
Mercadona fomenta el consum de fruites, perquè són riques en vitamines, minerals i antioxidants i el seu consum contribueix a mantenir una dieta equilibrada. Tant la fruita de llavor com la de pinyol són grans aliades per completar una cistella de la compra equilibrada.
En aquest sentit, defensa les pràctiques comercials justes i des de fa anys està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària.
Aquest acord voluntari, que va suposar un pas més en la promoció de pràctiques comercials justes, s’emmarca dins la llei de Mesures per Millorar el Funcionament de la Cadena Alimentària i està impulsada pel ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.
La companyia també va adquirir 10,2 milions de quilos de peres
L’aposta de Mercadona per la poma de les comarques de Lleida i Girona, en les diferents varietats, se suma a la que també s’ha fet amb altres fruites de llavors i de pinyol d’origen local que la cadena serveix a les botigues com peres, préssecs, nectarines i figues. Així, per exemple, en el cas concret de les peres la companyia va comprar 10,2 milions de quilos d’aquesta fruita procedents de camps de les comarques de Lleida durant el 2025. I quant a les figues, Fig Fruits (amb seu a Alguaire) i La Coma Fruits (Soses) han servit 800.000 quilos de figues negres conreades a Lleida i les Terres de l’Ebre. D’aquesta manera continua consolidant vincles amb els sectors estratègics agroalimentaris i reforça la seua aposta pel creixement compartit, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l’especialització. Actualment, el 85% de l’assortiment total de la companyia és d’origen espanyol.