Pujada del preu del combustible pel conflicte a l’Iran: l’OCU calcula aquest increment en les properes setmanes
L’organització adverteix de l’impacte gradual de l’encariment del petroli Brent als sortidors després de la intervenció militar
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) preveu un increment d’entre 8 i 10 cèntims per litre en el preu del combustible durant les properes setmanes. Aquesta estimació es basa en la suposició que el barril de petroli Brent mantingui la seua cotització actual, situada entorn dels 80 dòlars, després de la recrudescència del conflicte al Pròxim Orient arran de la intervenció militar conjunta dels Estats Units i Israel en territori iranià.
L’associació de consumidors ha emès un comunicat en el que alerta que la recent escalada del preu del cru encara no s’ha reflectit de manera significativa als sortidors espanyols. Encara que el sector sol traslladar ràpidament l’encariment del petroli mitjançant el denominat efecte 'ploma i coet’, l’impacte final als carburants depèn de la persistència de la pujada i de diversos factors geopolítics i financers que condicionen el mercat.
Impacte gradual en dos setmanes
Segons l’anàlisi de l’OCU, el comportament històric del sector indica que el trasllat de l’increment del Brent als preus finals pot oscil·lar entre diversos dies i diverses setmanes. En aquest cas concret, l’organització considera més probable un impacte gradual proper a dos setmanes, sempre que el preu del cru es mantingui estable en els nivells actuals d’aproximadament 82 dòlars per barril.
Variació limitada fins el moment
De moment, els preus mitjans dels carburants a Espanya amb prou feines han experimentat canvis significatius. L’OCU assenyala que el lleuger increment registrat en les últimes setmanes respon més aviat a l’encariment previ del Brent, que va passar de 65 a 70 dòlars entre finals de gener i principis de febrer, que a la recent tensió geopolítica derivada del conflicte a l’Iran.