PRÒXIM
L’oli és el producte lleidatà més exposat a les amenaces de Trump
Es juga 43 dels més de 78 milions que representa el mercat nord-americà
L’oli d’oliva és el producte més exposat a les noves amenaces comercials del president nord-americà, Donald Trump, contra Espanya. Suma 43 dels més de 78 milions en exportacions d’empreses de la demarcació als Estats Units. La Cambra de Comerç aposta per no generar alarma i reforçar la diversificació de mercats.
Les empreses lleidatanes van exportar l’any passat als Estats Units productes per valor de 78,29 milions d’euros i van importar 13,65 milions, segons les dades faciltados ahir per la Cambra de Comerç. Els EUA són el desè país destinatari de les exportacions lleidatanes i representen el 2,48% del total, amb una dotzena d’empreses de la província que mantenen volums importants i sostinguts cap al mercat nord-americà.
En aquest context, les declaracions del president nord-americà, anunciant que tallarà tot el comerç amb Espanya, “semblen tenir una voluntat de pressió directa sobre el Govern espanyol, arran de la seua negativa a permetre l’ús de bases nord-americanes en territori espanyol. En un primer escenari, aquestes manifestacions podrien respondre a una estratègia de càstig polític o escarment públic sense traducció immediata en mesures aranzelàries formals. Tanmateix, el simple anunci pot generar incertesa entre proveïdors i clients, alentir decisions de compra i introduir volatilitat en contractes internacionals”, alerta la Cambra.
El 2025, el principal producte exportat va ser l’oli d’oliva, amb 42,94 milions, i representa més de la meitat del total enviat als Estats Units. El segueixen la perfumeria i cosmètica (3,90 milions), la maquinària d’envasament i embalatge (3,51), les estructures metàl·liques (3,42), els envasos de paper (2,51), els sucs de fruita (1,93) i les conserves (1,65). Aquesta concentració implica que qualsevol interrupció del mercat nord-americà afectaria especialment l’agroalimentari i certes manufactures industrials.
Pel que fa a les importacions, Lleida va adquirir als EUA per valor de 13,65 milions, principalment perfumeria i cosmètica (1,80 milions), filats (1,70), instrumentari científic i tècnic (1,58) i productes d’ortopèdia (1,12).
En un escenari de ruptura comercial, el principal risc no seria un encariment per via aranzelària, sinó una interrupció del subministrament, que obligaria les empreses afectades a reorientar compres cap a altres mercats proveïdors, dins de la Unió Europea o a tercers països amb capacitat equivalent. Encara que el volum importat és moderat en el conjunt de l’economia lleidatana, la substitució podria requerir adaptacions tècniques i logístiques puntuals.
En conjunt, el risc per a l’economia lleidatana és delimitat en volum global però rellevant en sectors específics, especialment en l’oli d’oliva. A curt termini, els escenaris són incerts i poden anar des d’una simple amenaça amb impacte reputacional i d’incertesa fins a una ruptura efectiva de les relacions comercials.
En aquest context, la Cambra aposta per seguir de prop l’evolució dels fets però “sense generar una alarma excessiva entre les empreses. Reiterem les recomanacions de reforçar la diversificació de mercats, avaluar opcions de cobertura financera i mantenir un seguiment atent dels esdeveniments, de manera que les empreses puguin reaccionar amb rapidesa si les circumstàncies canviessin”.