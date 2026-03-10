EMPRESES
BonÀrea preveu superar al llarg d’aquest any els 630 establiments
El grup projecta l’obertura o ampliació d’una quarantena aquest 2026 . Catalunya i Aragó centren l’expansió, que s’estén a Madrid, València o la Rioja
El grup agroalimentari bonÀrea Agrupa preveu portar a terme al llarg d’aquest any l’obertura d’una quarantena de botigues, entre la inauguració d’una vintena i l’ampliació o el trasllat de local de dinou de ja existents. Això permetrà a la firma de Guissona sumar aproximadament 7.000 metres quadrats de nova superfície als seus establiments i arribar a les 632 botigues operatives a Espanya. L’eix central d’aquesta expansió continuarà sent Catalunya i Aragó, territoris que van liderar l’obertura de locals durant l’any 2025 passat. Tanmateix, el grup preveu també augmentar la presència en altres zones amb el focus posat a la Comunitat de Madrid i el País Valencià.
A més, en la seua estratègia d’atansar el seu model de negoci a un gruix de població cada vegada més ampli, bonÀrea estudia instal·lar botigues també en altres ubicacions estratègiques a Castella-la Manxa, destacant poblacions com Brihuega, o la Rioja, en localitats com Rincón de Soto.
Tot plegat, tenint sempre en compte una de les característiques essencials del pla d’expansió de la firma, que és el compromís amb la dinamització de l’entorn rural i la lluita contra la despoblació, donant serveis en zones on l’oferta comercial sol ser escassa. De fet, bonÀrea ja compta amb 200 botigues en poblacions rurals, una xifra que representa una tercera part de la seua xarxa total d’establiments. Durant l’any passat, l’empresa va obrir sis botigues en localitats de menys de 4.000 habitants i catorze en zones de menys de 10.000, com Bujaraloz, Pedrola o Castellterçol.
Les previsions per a aquest any segueixen la línia de la tasca realitzada pel grup durant l’any passat, que va tancar amb l’obertura de 37 establiments. En concret, 15 van ser inauguracions, 10 trasllats, 10 ampliacions i 2 reformes, que van suposar la incorporació de 9.200 metres quadrats més de superfície comercial, que van portar la firma a assolir les 612 botigues, les quals sumen 121.000 metres quadrats de superfície comercial i donen feina a prop de 4.000 treballadors.
Durant l’any passat el 81% de les vendes per import van correspondre a productes de la marca pròpia, aconseguint un volum superior als 371 milions de quilos venuts a través de més de 110 milions de compres. A més, l’aposta per la innovació va fer un salt qualitatiu amb el llançament de la nova app a l’octubre, utilitzada per 114.000 clients.