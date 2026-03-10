LABORAL
La salut mental dispara les baixes
A Lleida han crescut un 74% els últims anys, amb una durada mitjana de 63 dies. Les patologies de l’aparell motor segueixen sent la principal causa
El president de Pimec Lleida, Borja Solans, va afirmar ahir que les absències laborals i l’alta incidència de les baixes per incapacitat temporal es troben entre les principals preocupacions del teixit empresarial. Així ho va afirmar en una jornada organitzada per la patronal juntament amb MC Mutual en què el director de l’empresa a Lleida, Jordi Rosell, va alertar de l’augment de les patologies de caràcter psiquiàtric que, en els últims exercicis, “han crescut prop d’un 74% i presenten una durada mitjana de 63 dies, més del doble que la mitjana general”. Amb tot, va detallar que les patologies de l’aparell locomotor continuen sent, segons les dades de la seua cartera mutualista, la principal causa de baixa laboral a Lleida.
Aquest grup diagnòstic concentra el 26% del total de processos registrats a la província i presenta una durada mitjana de 47 dies per procés. Va destacar que el 55% de les persones treballadores protegides per MC Mutual a Lleida han tingut algun procés d’incapacitat temporal per contingència comuna a Lleida durant l’any.
Solans va remarcar que les absències laborals són “un repte amb efectes transversals que impacten en la ciutadania, en l’activitat empresarial i en el desenvolupament del país”, motiu pel qual cal abordar-ho amb la implicació dels actors involucrats.
Durant la taula redona amb empresaris es va defensar la necessitat d’avançar cap a una gestió i un control més eficient del sistema de baixes. També es va posar de manifest la importància de promoure una cultura del benestar en les empreses per construir entorns laborals més saludables.
Com va publicar SEGRE, l’absentisme laboral, amb les baixes per incapacitat transitòria al capdavant, s’ha convertit en un dels grans maldecaps per a les empreses, que apressen solucions.
Borja Solans explica que costa de mitjana 2.500 euros a l’any per treballador. Tenint en compte que la província té 165.0804 afiliats al règim general de la Seguretat Social (sense tenir en compte els règims especials agrari i d’empleats de la llar) estem parlant de 415 milions a l’any.