FISCALITAT
Compte enrere per a la renda 2025
Una deducció de fins a 340 euros per a les rendes més baixes, principal novetat de la campanya, que arranca el 8 d’abril. Es prorroguen deduccions al vehicle elèctric i l’eficiència energètica
La campanya de la renda del 2025 arrancarà el 8 d’abril amb les presentacions de les declaracions per internet i s’allargarà fins al 30 de juny. El 6 de maig s’obrirà el servei perquè els contribuents puguin passar comptes amb el fisc de manera telefònica i l’1 de juny l’atenció presencial a les oficines de l’Agència Tributària. Com és habitual cada any, la campanya introdueix novetats que convé revisar abans de realitzar el tràmit.
Qui hi està obligat?
Tenen obligació de presentar la declaració de la renda els contribuents que obtinguin rendiments íntegres del treball superiors a 22.000 euros anuals, si procedissin d’un únic pagador. També els treballadors amb dos o més pagadors si van ingressar més de 15.876 euros anuals i els rendiments percebuts del segon i restants pagadors superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals. Obligats també hi estan els autònoms o els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).
Principals novetats
Experts de les assessories lleidatanes Teixidó Associats, Cudós Consultors i Centre Gestor expliquen que entre les principals novetats d’aquest any es troba la introducció d’una deducció de fins a 340 euros per a contribuents amb rendiments del treball iguals o inferiors a 18.276 euros i que no ingressin altres rendes superiors als 6.500 euros. Una mesura pensada per compensar l’efecte que la pujada del Salari Mínim Interprofesional. En el cas de les prestacions d’atur, rebre l’atur ja no obliga per si mateix a presentar la declaració, tret que se superin els límits establerts.
També s’introdueixen novetats en la tributació de l’estalvi procedents de capital, com dividends, interessos o guanys patrimonials.
S’eleva del 28 fins al 30% la càrrega fiscal per a les rendes superiors a 300.000 euros. Així mateix, es manté la possibilitat d’abonar la declaració mitjançant Bizum quan el resultat sigui a ingressar.
Deduccions estatals
Entre les principals deduccions es manté la deducció del 15% per l’adquisició de vehicles elèctrics i per la instal·lació de punts de recàrrega. Així com aquelles per obres destinades a millorar l’eficiència energètica, amb percentatges que poden oscil·lar entre el quaranta i el seixanta per cent.
En habitatges habituals adquirits abans del 2013, es pot arribar a deduir fins a 9.040 euros anuals del pagament de la hipoteca o l’assegurança de la llar. Per contractes de lloguer anteriors al 2015 es poden deduir el 10,05% per les quantitats satisfetes durant el 2025, sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 €.
També hi ha deduccions pels donatius a entitats sense ànim de lucre o per la inversió en empreses de nova creació. El límit general de desgravació per aportacions a plans de pensions individuals es manté en 1.500 euros anuals.
Deduccions catalanes
Les deduccions autonòmiques s’han mantingut sense canvis. Entre les principals destaquen la deducció per naixement, adopció o acollida, on cada progenitor es pot deduir 150 € o 300 € en cas de fer declaració conjunta o de ser família monoparental.
També es poden deduir el 10% de fins a 500 € anuals per tributació individual o fins a 1.000 € anuals en tributació conjunta, dels imports satisfets durant l’any 2025 pel lloguer de l’habitatge habitual, si es compleixen certs requisits com ser menor de 35 anys, haver estat més de 183 dies a l’atur o ser major de 65 anys.
De les quantitats satisfetes durant l’any per la rehabilitació de l’habitatge habitual, es pot deduir l’1,5% amb una base màxima de 9.040 €. També existeix una deducció del 15% per donatius a entitats que fomenten el català o l’occità.
Criptomonedes
La declaració de criptoactius obliga a tributar pels guanys obtinguts al vendre-les, permutar (canviar cripto per una altra cripto) o utilitzar-los com a pagament, integrant-se a la base de l’estalvi. La compra de criptomonedes no tributa en l’IRPF.
Principals errors
Els assessors coincideixen a destacar que el principal error que solen cometre els contribuents és validar l’esborrany sense haver revisat les dades.
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’esborrany facilitat per l’Agència Tributària es basa en la informació de què disposa a partir d’altres models i dades declarades per tercers, però aquesta no sempre reflecteix la totalitat de la situació del contribuent.
Sovint es produeixen equivocacions en les dades declarades o no s’apliquen determinades reduccions o deduccions fiscals perquè desconeixen la seua existència o els avantatges fiscals. Això pot comportar que acabin suportant una càrrega tributària superior.
Com reparar-los?
Per tal de rectificar o de completar les dades que han estat incloses en la declaració original, els contribuents han de presentar una autoliquidació rectificativa, sempre que el resultat sigui favorable per a ells. En el cas que l’error perjudiqui Hisenda, s’ha de fer una declaració complementària.