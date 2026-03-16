Aquestes són les principals deduccions estatals i autonòmiques de la renda 2025
Una deducció de fins a 340 euros per a les rendes més baixes, principal novetat de la campanya,
que arranca el 8 d’abril. Es prorroguen deduccions al vehicle elèctric i l’eficiència energètica
Comença el compte enrere per la renda 2025. Entre les novetats de la campanya es troba la introducció d’una deducció de fins a 340 euros per a contribuents amb rendiments del treball iguals o inferiors a 18.276 euros i que no ingressin altres rendes superiors als 6.500 euros. Una mesura pensada per compensar l’efecte que la pujada del Salari Mínim Interprofesional.
Deduccions estatals
Entre les principals deduccions es manté la deducció del 15% per l’adquisició de vehicles elèctrics i per la instal·lació de punts de recàrrega. Així com aquelles per obres destinades a millorar l’eficiència energètica, amb percentatges que poden oscil·lar entre el quaranta i el seixanta per cent.
En habitatges habituals adquirits abans del 2013, es pot arribar a deduir fins a 9.040 euros anuals del pagament de la hipoteca o l’assegurança de la llar. Per contractes de lloguer anteriors al 2015 es poden deduir el 10,05% per les quantitats satisfetes durant el 2025, sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 €.
També hi ha deduccions pels donatius a entitats sense ànim de lucre o per la inversió en empreses de nova creació. El límit general de desgravació per aportacions a plans de pensions individuals es manté en 1.500 euros anuals.
Deduccions catalanes
Les deduccions autonòmiques s’han mantingut sense canvis. Entre les principals destaquen la deducció per naixement, adopció o acollida, on cada progenitor es pot deduir 150 € o 300 € en cas de fer declaració conjunta o de ser família monoparental. També es poden deduir el 10% de fins a 500 € anuals per tributació individual o fins a 1.000 € anuals en tributació conjunta, dels imports satisfets durant l’any 2025 pel lloguer de l’habitatge habitual, si es compleixen certs requisits com ser menor de 35 anys, haver estat més de 183 dies a l’atur o ser major de 65 anys.
De les quantitats satisfetes durant l’any per la rehabilitació de l’habitatge habitual, es pot deduir l’1,5% amb una base màxima de 9.040 €. També existeix una deducció del 15% per donatius a entitats que fomenten el català o l’occità.