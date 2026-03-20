El govern espanyol abaixarà al 10% l’IVA de gasolina, gasoil, llum i gas i donarà ajuts al combustible d’agricultors i transportistes
Sánchez avança que el pla anticrisi mobilitzarà 5.000 milions d’euros
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest divendres que el Pla integral de resposta a la crisi a l’Orient Mitjà mobilitzarà 5.000 milions d’euros per "protegir els ciutadans, ajudar les pimes, el sector primari i, per descomptat, la indústria".
Sánchez ha comparegut en roda de premsa després del Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat el primer paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l’Orient Mitjà, amb un retard de més de dos hores a causa que els ministres de Sumar es negaven a entrar a la reunió si no s’incloïen mesures d’habitatge.
Finalment, el govern central ha optat per aprovar dos reials decrets lleis, un per a temes d’habitatge i un altre general, que passa, per una "reducció dràstica de la fiscalitat energètica".
El pla inclou una baixada de l’IVA dels carburants al 10% i de l’impost especial d’hidrocarburs "fins el mínim que permet la Unió Europea", el que permetrà als usuaris estalviar fins 30 cèntims per litre en funció del combustible utilitzat, uns 20 euros per dipòsit per cotxe mitjà.
El pla també abaixa en un 60 % els impostos de l’electricitat, ha detallat Sánchez, a través de la rebaixa de l’IVA de l’electricitat al 10%, la suspensió de l’impost de producció d’energia elèctrica –del 7 % i que paguen les elèctriques– i la reducció de l’impost especial d’electricitat, que passa del 5,11 % al 0,5 %. Així mateix, abaixa l’IVA del gas natural, els pellets i la llenya del tipus general (21 %) al reduït (10 %) i congela el preu del butà i del propà. El pla bonifica en un 80% els peatges elèctrics per a les indústries més exposades, la qual cosa els permetrà estalviar 200 milions d’euros, i dona més flexibilitat als contractes de subministrament energètic per a empreses i autònoms.
Alhora, estén fins a finals d’aquest any tots els descomptes extraordinaris del bo social elèctric, reforça "de forma substantiva el bo social tèrmic" i prolonga la prohibició d’interrompre els subministraments essencials a les llars més vulnerables.
Vigilància de la "cobdícia"
A més, es dotarà a la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència (CNMC) de noves capacitats de supervisió i de sanció perquè es persegueixi i "es castigui amb duresa" a qualsevol empresa que "aprofiti aquesta crisi o els ajuts de l’Estat per enriquir-se".
L’objectiu és garantir que tots aquests ajuts no es desvirtuïn i que "cada euro d’aquest pla que surt de l’esforç dels contribuents torni íntegre a ells". "El que no podem tolerar és que per pura cobdícia intentin treure profit d’aquesta guerra", ha subratllat.
Ajuda de 0,2 euros per a agricultors i transportistes
El text preveu una bonificació directa de 20 cèntims per litre de combustible a tots els transportistes, agricultors, ramaders i pescadors i una ajuda equivalent per a la compra de fertilitzants, perquè aquests sectors "puguin trampejar aquesta crisi" i "contenir tot el possible els preus de la cistella de la compra".
Aquest pla de 80 mesures, que entrarà en vigor "demà mateix", beneficiarà directament els 20 milions de llars i tres milions d’empreses, ha detallat el president, que ha insistit que això "no impedirà que els efectes d’aquesta guerra il·legal arribin a Espanya però sí que siguin menys erosius i més suportables".
Sánchez ha apel·lat a la "responsabilitat" dels grups parlamentaris per aprovar els reials decrets lleis i ha assenyalat que el que recull la majoria de les mesures anticrisi, que creu que té prou "majoria", es votarà al Congrés la propera setmana. "El Govern mobilitzarà tots els recursos necessaris per protegir els ciutadans, ajudar les pimes, al sector primari i per descomptat a la indústria", ha subratllat el president, que ha apuntat que les mesures seran vigents "el temps que sigui necessari" i s’ampliaran "si les circumstàncies el requereixen".
El conflicte a l’Orient Mitjà "està provocant les primeres rèpliques d’un terratrèmol econòmic d’escala global, i encara que "ningú sap" com evolucionarà, si s’allarga, podria derivar en una "greu crisi", de la que els espanyols, ha assegurat, "sortirem més forts".