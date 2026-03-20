El Consell de Ministres aprova un decret sobre habitatge i un altre de mesures energètiques
Entre els acords, la rebaixa del 10% de l’impost als combustibles, reducció de tributs a l’electricitat i control per evitar marges empresarials injustificats
El Consell de Ministres extraordinari d’aquest divendres ha acabat amb acord entre els dos socis del govern espanyol, PSOE i Sumar, que finalment han aprovat dos reials decrets diferents, un per a les mesures d’habitatge que reclamaven els de Yolanda Díaz i un altre per a la resta de mesures per abaixar els preus de l’energia.
Després de les pressions de Sumar, que es va negar a començar el Consell i va retardar el seu inici més de dos hores, els socis han acordat firmar dos reials decrets diferents, segons traslladen a Europa Press fonts de la coalició.
En el primer d’ells estaran incloses mesures com la rebaixa del 10% de l’impost als combustibles, reducció de tributs a l’electricitat i altres mesures com l’ampliació del bo social elèctric.
El segon, inclou les iniciatives relatives a l’habitatge que venia exigint Sumar, així com un mecanisme de control per evitar marges empresarials injustificats derivats de l’actual guerra de l’Iran.
