DINERS DISSENY
Així seran els nous bitllets d’euro després de més de 20 anys, que es podran triar en una enquesta
El BCE llança una enquesta entre els europeus per triar els dissenys || Amb grans noms de la història i de naturalesa
El Banc Central Europeu (BCE) ha donat a conèixer les propostes de disseny preseleccionades per a la pròxima sèrie de bitllets en euros i ha posat en marxa una enquesta per obtenir l’opinió dels ciutadans de tot Europa. Aquestes propostes s’inspiren en dos temes, “la cultura europea” i “Rius i aus”, com els motius triats per il·lustrar-los segons explica el BCE.
“Els bitllets en euros són més que un mitjà de pagament; són una de les expressions més tangibles d’Europa”, va assenyalar Christine Lagarde, presidenta del BCE. “Els seus dissenys, que combinen bellesa i significat, reforçaran la nostra identitat compartida”, va afirmar. Aquest serà el primer redisseny complet dels bitllets en euros des de la seua emissió el 2002.
Les propostes culturals inclouen homenatges a la soprano d’origen grec María Callas, el compositor Ludwig van Beethoven, la premi Nobel Marie Curie, l’escriptor Miguel de Cervantes o el geni Leonardo Da Vinci. Les de naturalesa proposen des del blauet a una colònia d’abellerols.
Són el resultat d’un concurs de disseny organitzat a escala de la Unió Europea en què van participar més de 1.200 dissenyadors gràfics, dels quals 25 van ser convidats a presentar propostes per a un o ambdós temes.
Enquesta ‘online’
Els europeus podran expressar ara la seua opinió sobre les propostes finalistes, després de la decisió del Consell de Govern del BCE d’organitzar una enquesta online, que conclourà el 21 de setembre i els nous bitllets estaran aprovats a final d’any.
S’espera que la nova sèrie entri en circulació en els anys següents. Inclouran marques d’aigua d’última generació, relleus tàctils per a persones amb discapacitat visual i tintes de canvi de color.
Quan els nous bitllets comencin a distribuir-se a través de caixers i entitats bancàries, conviuran en paral·lel amb la generació actual, coneguda com a sèrie Europa, amb total validesa legal per a qualsevol pagament. De forma gradual, els bancs centrals aniran retirant del mercat les unitats més desgastades, i el Banc Central Europeu mantindrà obertes de forma indefinida les seues finestretes de canvi, de manera que els bitllets actuals conservaran el seu valor nominal per tota la vida.