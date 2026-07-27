Raimat inicia la seva verema més primerenca amb la previsió d'assolir una collita "normal" i de bona qualitat
El celler reforça el reg de suport i deixa més vegetació als ceps per protegir el raïm de la radiació solar
Raimat ha iniciat aquest dilluns la verema més primerenca de la seva història, avançada per les altes temperatures dels últims mesos. El celler lleidatà preveu assolir una collita "normal" d'uns quatre milions de quilos de raïm destinats als vins de Raimat i cinc milions més per a l'elaboració de cava, amb unes expectatives de qualitat "molt bones".
Per adaptar-se a un escenari de calor cada vegada més freqüent, ha reforçat el reg de suport i ha modificat el maneig de la vinya deixant més vegetació als ceps perquè els gotims quedin protegits de la radiació solar directa. "És un tema al qual ens haurem d'anar acostumant perquè aquest canvi ha vingut per quedar-se", ha reconegut el director de Raimat, Joan Esteve.
La campanya ha començat amb les varietats chardonnay, pinot noir i xarel·lo, seguirà amb albariño i godello, i s'allargarà previsiblement fins a mitjans d'octubre, quan acabarà amb varietats negres com pinot noir, ull de llebre, garnatxa i cabernet sauvignon. Esteve ha explicat que enguany la verema s'ha avançat més que mai a conseqüència de les elevades temperatures registrades al juny i al juliol.
Segons el director del celler, el canvi climàtic obliga a replantejar pràctiques que fins fa pocs anys eren habituals. Així, Raimat ha deixat de desfullar els ceps i ara manté vegetació a les dues cares perquè les fulles actuïn "com un paraigua" i evitin que el sol cremi el raïm.
A aquesta estratègia s'hi afegeix un ús més gran del reg de suport. Tot i això, el responsable d'enologia i producció, Carles Escolar, ha puntualitzat que l'increment del consum d'aigua ha quedat compensat per les reserves acumulades durant un hivern i una primavera plujosos. Escolar també ha remarcat que l'adaptació al canvi climàtic no implica un augment significatiu dels costos de producció, sinó sobretot un canvi en el calendari de totes les feines agrícoles, des de la poda fins a la collita.
Malgrat l'avançament de la maduració, Raimat espera una producció similar a la d'un any habitual. Esteve ha assegurat que les expectatives qualitatives també són positives, atès que "el raïm està equilibrat, està sa, tenim bons nivells d'acidesa i això fa que esperem una bona collita qualitativament parlant".