Què implica que Lleida ciutat surti de la zona de mercat residencial tens? Adeu als límits de preu i grans tenidors
La capital del Segrià recupera la llibertat en la fixació de preus, i canvia la definició de gran tenidor
El Govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens (ZMRT), amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més, segons informa aquest dimarts en un comunicat. La pròrroga inclou 118 municipis de l’anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d’assequibilitat del mercat de l’habitatge i suma 53 localitats noves.
En canvi, 22 municipis que havien estat declarats de mercat en tensió queden ara exclosos perquè, amb l’aplicació dels preus del lloguer i les diverses polítiques d’habitatge, han millorat la seva situació, com ara Lleida, Granollers, o Mollet del Vallès. El total de persones que viuen en les ZMRT s’ha reduït de 7 milions a 6,1 milions.
Lleida ciutat surt del mapa de zones tensionades, malgrat que el preu de lloguer ha pujat un 0,97% respecte al primer trimestre del 2025. Concretament, el preu mitjà del lloguer era de 553,43 euros l'any 2025, mentre que l'any 2026 és de 558,77. També surten del llistat Cervera i Guissona. Pel contrari, set municipis de Lleida entren a la llista de municipis amb lloguer tensionat. Són Rosselló i Torrefarrera, al Segrià; Vallfogona de Balaguer, a la Noguera; Agramunt, a l'Urgell; Torà, al Solsonès; la Pobla de Segur, al Pallars Jussà; i Montferrer i Castellbò i Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.
Ara bé, què implica que Lleida ciutat (o qualsevol altra ciutat de Catalunya) surti de la zona de mercat residencial tens?
La sortida de Lleida ciutat de la llista de municipis amb el mercat d'habitatge tensionat suposa un gir en l'escenari immobiliari de la ciutat, ja que comporta la fi immediata del mecanisme de contenció de rendes que limitava els preus dels lloguers a la capital del Segrià.
Amb aquesta desclassificació, que forma part de la nova pròrroga de zones tenses aprovada pel Govern, els propietaris recuperen la llibertat de fixar les tarifes en la signatura de nous contractes sense haver de subjectar-se necessàriament als topalls de l'índex de referència ni a la congelació de la renda anterior.
Paral·lelament, aquesta modificació administrativa afecta el marc aplicable als grans tenidors, que deixen de tenir l'obligació estricta d'ajustar els seus preus a aquests barems específics de les zones tenses i queden sota el paraigua dels criteris generals de la normativa estatal. Tot i que la decisió s'aplica sobre el paper d'uns indicadors tècnics que segons la Generalitat reflecteixen una millora en la situació d'assequibilitat i en les polítiques d'habitatge —malgrat que el preu mitjà registrat a la ciutat hagi experimentat un lleuger repunt interanual respecte al curs passat—, la mesura obre un nou capítol per al mercat de l'arrendament lleidatà, situant-lo de nou en un context de lliure mercat mentre la resta de municipis catalans continuen bregant amb les restriccions vigents.