Lleida ciutat deixa de ser municipi amb mercat d'habitatge tensionat... però vuit municipis entren al llistat
Tres municipis de Lleida surten de la llista, mentre hi entren vuit municipis més de la província de Lleida
El Govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens (ZMRT), amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més, segons informa aquest dimarts en un comunicat. La pròrroga inclou 118 municipis de l’anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d’assequibilitat del mercat de l’habitatge i suma 53 localitats noves.
En canvi, 22 municipis que havien estat declarats de mercat en tensió queden ara exclosos perquè, amb l’aplicació dels preus del lloguer i les diverses polítiques d’habitatge, han millorat la seva situació, com ara Lleida, Granollers, o Mollet del Vallès. El total de persones que viuen en les ZMRT s’ha reduït de 7 milions a 6,1 milions.
Lleida ciutat surt del mapa de zones tensionades, malgrat que el preu de lloguer ha pujat un 0,97% respecte al primer trimestre del 2025. Concretament, el preu mitjà del lloguer era de 553,43 euros l'any 2025, mentre que l'any 2026 és de 558,77. També surten del llistat Cervera i Guissona. Pel contrari, set municipis de Lleida entren a la llista de municipis amb lloguer tensionat. Són Rosselló i Torrefarrera, al Segrià; Vallfogona de Balaguer, a la Noguera; Agramunt, a l'Urgell; Torà, al Solsonès; la Pobla de Segur, al Pallars Jussà; i Montferrer i Castellbò i Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.
Les 118 localitats de l’anterior declaració que continuen dins les ZMRT concentren 5.919.365 persones, mentre que els 53 nous municipis que s’hi sumen tenen una població conjunta de 255.751. Tanmateix, els municipis que surten de les condicions de mercat tens engloben 634.171 persones.
Entre els nous municipis que entren a la llista, les Comarques Gironines són les que incorporen més localitats, amb 16, seguida per la Catalunya Central (9), el Camp de Tarragona (7), el Barcelona i el Penedès (ambdues amb 6), l’Alt Pirineu i Aran i Lleida (4 municipis cadascuna) i les Terres de l’Ebre (1).
El març del 2027 expira el termini de tres anys de vigència de la primera declaració de mercats en tensió, determinat per la llei estatal de l’habitatge, i per prorrogar-la, cada any cal analitzar si els municipis continuen complint els criteris per estar-hi inclosos o no.