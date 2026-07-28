La pensió mitjana de jubilació ha crescut un 4,42% respecte el juliol de l'any passat a Catalunya
Lleida és la demarcació amb les prestacions més baixes respecte a la resta del territori català
La pensió mitjana de jubilació s'ha situat en 1.608,10 euros al juliol a Catalunya, un 4,42% per sobre que el mateix mes de l'any passat, quan va ser de 1.540,02 euros per als pensionistes de tots els règims.
En total s'han abonat més d'1,21 milions de prestacions per jubilació durant aquest juliol, el segon capítol més alt en la nòmina de pensions han sigut els pensionistes per incapacitat permanent. Les terceres més nombroses han sigut les pensions per viudetat.
Per demarcacions, tot el territori català en conjunt registra repunts de més del 4% en la pensió de mitjana de jubilació. Les prestacions més altes es registren a la demarcació de Barcelona, amb 1.651,08 euros de mitjana (+4,79% respecte a l'any passat), seguida per Tarragona amb 1.531,94 euros (+4,57%), Girona amb 1.462,17 euros (+4,79%) i Lleida amb 1.420,94 euros (+4,95%).