El Sindicat de Llogateres veu "absurd" que ciutats com Lleida, Granollers o Figueres perdin el topall de lloguers
L'entitat lamenta que municipis amb un total de 634.000 habitants quedin fora de la regulació
El Sindicat de Llogateres considera "absurd" que 22 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, perdin la declaració de Zona amb Mercat Residencial Tensat (ZMRT) i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer. El portaveu del Sindicat, Enric Aragonès, ha assegurat que ara que la regulació "comença a donar fruits" no es pot "aixecar el preu de l'accelerador, sinó tot el contrari". "El missatge per als llogaters de Reus o Lleida és que ja no necessiten regulació de preus? Que a ells l'amo del pis els pot posar el preu que vulguin?", ha lamentat Aragonès. Segons l'entitat, cal revisar els criteris de renovació de les zones tensionades.
El març de l'any vinent acaba el període de tres anys de la primera declaració de Zona amb Mercat Residencial Tensat, i a partir de llavors la revisió s'ha de fer anualment. En el marc d'aquesta revisió, aquest dimarts el Govern ha publicat la llista amb un total de 302 municipis afectats, 31 més que actualment. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat de l'habitatge i suma 53 localitats noves. En canvi, 22 municipis que havien estat declarats de mercat en tensió queden ara exclosos, justament el que lamenta el Sindicat de Llogateres.
"Aquesta renovació de les ZMRT fa palès que els criteris tenen defectes de disseny i donen lloc a situacions absurdes. El Ministeri, juntament amb els grups del Congrés, haurien de revisar aquests criteris per evitar situacions en què els municipis entrin i surtin anualment de les declaracions", assegura el Sindicat de Llogateres.
Segons l'entitat, és "previsible" que l'aixecament de la regulació de preus "tingui com a efecte una nova pujada del preu del lloguer". En aquest sentit, el Sindicat de Llogateres diu que en els últims dos anys els preus han pujat un 9,5% en els municipis sense regulació.
Pel Sindicat, encara hi ha "marge" per millorar la regulació de preus, fent que s'abaixin de forma sostinguda, i només quedin "congelats".
"Cal tenir en compte que el disseny actual de la regulació està pensat per contenir preus i no pas per abaixar-los. És a dir, la regulació està complint l'objectiu pel qual va ser dissenyada, però aquest objectiu no és suficient", assegura l'organització.
Per això, el Sindicat de Llogateres creu que cal "acabar amb les actualitzacions anuals del preu de lloguer" vinculades a l'IPC o l'IRAV, que considera "pujades encobertes de preu".
També considera que cal una "revisió del disseny de l'índex de referència perquè provoqui baixades de preu accentuades". Segons el Sindicat, el fet que agafi com a referència els preus de lloguer vigents evita baixades més marcades perquè els llindars actuals són fruit d'una "bombolla".
De nou, l'entitat exigeix més control a l'aplicació de la normativa. "No hauria de ser complicat per un ens com a l'INCASÒL poder fer una revisió sistemàtica de les fiances dipositades davant cada nou contracte de lloguer per detectar pujades il·legals", assenyala.
Així mateix, reclama "perseguir activament i sancionar sistemàticament els incompliments de la regulació de preus", ja que, a parer de l'organització, les sancions arriben "amb comptagotes".