LABORAL
La temporada estival empeny el mercat laboral lleidatà, que suma 7.800 ocupats
En el segon trimestre, fins als 228.900, una xifra rècord que arriba acompanyada de l’alça dels actius. La taxa d’atur cau al 6,52%, la més baixa de Catalunya, malgrat sumar 4.700 parats en un any
El nombre d’ocupats va créixer a Lleida en 7.800 persones en el segon trimestre d’aquest any en comparació amb l’anterior, fins a assolir-se la xifra rècord de 228.900, en un període que sol ser bo per a l’ocupació a causa de la campanya agrària i la d’estiu. Mentrestant, el nombre de parats va caure en 400 persones, deixant el total en 17.000.
La recuperació de l’ocupació va venir acompanyada d’un augment de la població activa, que es va situar en les 245.900 persones, 7.400 més que en el trimestre anterior, segons es desprèn de l’Enquesta de Població Activa (EPA), publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Per sectors, els serveis continuen sent el principal motor del mercat laboral lleidatà i guanyen 8.700 empleats en tot just tres mesos, fins a assolir els 148.800 treballadors, el 65% del total. L’agricultura també creix i passa de 22.300 a 24.400 empleats, mentre que la indústria suma 700 treballadors i assoleix els 33.900.
La construcció, en canvi, és l’únic sector que retrocedeix i perd 3.900 ocupats, situant-se el total en 21.700. A més, es comptabilitzaven 7.300 persones que buscaven la seua primera feina o que van deixar l’última ocupació fa més d’un any, 2.200 més que en el primer trimestre.
Quant a la taxa d’atur, aquesta es va situar durant el segon trimestre de l’any en el 6,52 per cent, la més baixa de Catalunya, millorant respecte al 7,3% registrat entre els mesos de gener i març. Tanmateix, es queda lluny de la taxa del 5,17% registrada fa un any enrere, quan a la demarcació es comptabilitzaven 12.300 persones parades, 4.700 menys de les que es van comptabilitzar entre els mesos d’abril i juny d’aquest any.
En el conjunt de Catalunya l’atur va baixar en 92.600 persones en el segon trimestre d’aquest any respecte al primer, fins a situar-se el total en els 343.000. Per la seua part, la taxa d’atur va caure al 7,90% (davant del 10,12% registrat durant el trimestre anterior).
Per altra banda, el nombre d’ocupats va assolir els 3.997 milions, la qual cosa representa una pujada del 3,38 per cent en termes intertrimestrals.
En el conjunt d’Espanya, el nombre d’aturats va disminuir en 213.300 persones respecte al trimestre anterior i la taxa d’atur es va situar en el 9,87%, amb 2,49 milions de parats. Per la seua part, el número d’ocupats va marcar un nou rècord amb 22,78 milions de persones en el segon trimestre del 2026.