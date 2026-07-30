EMPRESES
Projecte de Promisol per fer cultius més resilients a la calor: “per preparar el sector davant dels reptes de futur”
L’empresa Promisol d’Almacelles, especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de solucions de nutrició vegetal, ha rebut una ajuda de 269.095 euros per part del Centre per al Desenvolupament tecnològic i Industrial (CDTI), dependent del ministeri de Ciència, per desenvolupar un bioestimulant que augmenti la tolerància de diferents cultius a l’estrès ocasionat per les cada vegada més freqüents onades de calor com a conseqüència del canvi climàtic. El projecte compta amb un pressupost total de 316.600 euros.
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir les instal·lacions i va posar de relleu el compromís de la firma amb la “innovació i per preparar el sector davant dels reptes de futur”.
D’altra banda, el subdelegat i delegat del Govern espanyol a Catalunya en funcions va fer balanç de les dades socioeconòmiques del primer semestre del 2026 i va afirmar que aquests demostren que “les polítiques del Govern [central] milloren la vida de la gent i que Catalunya té ara més ocupació, de més qualitat, amb més inversió i un Estat del benestar més fort”. Sobre Lleida, va destacar que els afiliats assoleixen els 225.930, 33.606 més que el 2025 i que els contractes indefinits han pujat un 259% des del 2019, fins als 75.603. També que hi ha 24.235 beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital i 12.546 del bo social elèctric.