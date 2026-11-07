JORNADA
La captació de talent i l’estabilitat, els reptes empresarials de Lleida
L’estabilitat en temps d’incertesa i la capacitat de captar i retenir talent són alguns dels principals reptes que afronta la província de Lleida. Així ho van apuntar ahir Ana Vallés, presidenta del grup empresarial Sorigué, i Jaume Saltó, fundador del Grup Saltó, al col·loqui Nou ordre global: l’economia i la societat en joc, durant la Jornada dels Economistes, organitzada per la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya a l’Hotel Parador.
Vallés va destacar la importància de l’“escolta activa” i de l’“aprenentatge” dels joves” i va afirmar que des de Lleida “s’estan fent les coses bé”, però va remarcar que és necessari un impuls més significatiu per captar talent. Al seu torn, Saltó va subratllar l’aposta per “envoltar-se dels millors” i va assenyalar que “cal tenir una mirada global, no només del nostre territori”. També es va abordar la necessitat de més connectivitat i innovació per convertir el “potencial” de Lleida en creixement.
Paral·lelament, es va premiar l’economista Joan Picanyol Tarrés a la Millor Trajectòria Professional i l’Assessoria Turmo & Associats, SL a Millor Despatx Professional. El Millor Currículum Universitari va ser per a Maria Guallar Moscatel i el Millor TFG en ADE, per a Víctor Serrano López.