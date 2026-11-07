OLI
Espanya retira el 12% de la producció d’oli per evitar una caiguda dels preus i Lleida s'hi oposa
Unes 188.000 tones fins al setembre del 2027, després de les previsions d’un augment de l’aforament estatal del 23% aquesta campanya respecte a l’anterior. La DO Les Garrigues diu que no tenen excedents
El ministeri d’Agricultura va activar ahir per primera vegada el mecanisme de retirada obligatòria d’oli d’oliva del mercat, amb l’objectiu d’evitar els preus baixos en origen una vegada que es donen les condicions previstes.
Això suposa la retirada temporal de 188.000 tones d’oli, el 12% de la producció d’oli d’oliva declarada mensualment pels trulls, i que quedaran retirades del mercat fins al 30 de setembre del 2027.
Una mesura que rebutja taxativament la Denominació d’Origen (DO) Les Garrigues perquè assegura que no té excedents d’oli.
Els productors, sobretot els del sud de l’Estat, havien exigit aquesta mesura al més aviat possible en aquesta campanya, davant de l’“enfonsament” dels preus en origen i per l’augment disparat dels costos de producció.
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va assegurar que l’emmagatzemament obligatori servirà per ordenar el mercat i, a més, és “una garantia per a la retribució dels olivicultors”.
Per la seua banda, la indústria envasadora i refinadora d’olis comestibles va rebutjar una mesura “que trenca l’equilibri de mercat”.
Va anunciar per això que la recorrerà perquè “no és el més adequat”, ja que “el camí” és “buscar nous mercats i sortides”.
Les dades de les comunitats autònomes preveuen una producció en la campanya 2026/2027 d’1.602.596 de tones d’oli d’oliva a tot l’Estat, un 23 per cent més que l’anterior.
Tanmateix, l’últim mes, els preus en origen han caigut un 6%, segons el sistema d’informació Poolred, mentre que l’Observatori d’Infaoliva situa el preu mitjà de l’oli d’oliva verge extra en 3,2 euros per litre (el verge està a 2,8 euros), lluny dels 5 euros que es pagaven fa un any.