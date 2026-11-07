TECNOLOGIA
Premien la trajectòria de tres empreses lleidatanes
Bomboloo, Snow Estudi Gràfic i el Molí de la Vall de Barcedana. En els III Premis Empresa i Innovació de l’Alt Pirineu
La tercera edició dels Premis Empresa i Innovació de l’Alt Pirineu i Aran, que es van entregar ahir a la Seu en el marc de la quarta edició del Pirineu Tech Talk 2026, va reconèixer la trajectòria de tres empreses lleidatanes. Bomboloo, que desenvolupa lavabos secs ecològics amb un sistema de funcionament que no necessita aigua ni productes químics, amb seu al Pallars Sobirà, va rebre el Premi Jordi Grau a la Millor Iniciativa de l’Any 2026. Snow Estudi Gràfic, de la Seu i que centra la seua activitat en l’àmbit del disseny i el desenvolupament de solucions digitals, va ser distingit amb el Premi Talent Digital.
El Molí de la Vall de Barcedana, una cooperativa integrada per 26 socis que treballa en la producció d’oli d’oliva de muntanya i en l’avaluació de les varietats autòctones del territori des del Pallars Jussà, va rebre el Premi a la Innovació al Sector Agrari. La firma BDP Software de Puigcerdà, amb més de 25 anys de trajectòria i que està especialitzada en el desenvolupament de programes informàtics, va rebre una menció especial.
Pirineo Tech Talk, organitzada per Viure als Pirineus entre dijous i ahir, va posar sobre la taula el paper de la intel·ligència artificial i les noves tecnologies en l’àmbit empresarial.
Els ponents van coincidir en la necessitat d’incorporar aquestes eines, que ja formen part del present, però també en la importància de mantenir el factor humà en els processos de decisió.
Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura de la Generalitat, va participar en la sessió d’ahir i va instar els empresaris a “deixar-se de queixes i excuses” perquè des del Pirineu “es poden fer projectes pioners, tecnològics i diferenciadors”. Així mateix, va animar a fer-ho “creant sinergies i deixant de mirar de reüll el del costat per veure el que fa, tant entre sector privat com públic”, va concloure.
El diputat de la Diputació, Marc Baró, que va participar en l’entrega de premis, va destacar que “la innovació també es fa des dels municipis petits”.