PRODUCCIÓ
La producció d'oli d'oliva lleidatana, un 16,5% més curta
Assolirà les 9.972 tones, segons el Ministeri d'Agricultura
La producció d’oli d’oliva a la província de Lleida assolirà les 9.972 tones, segons les estimacions del ministeri d’Agricultura, la qual cosa representa un descens productiu del 16,5% respecte a la campanya anterior, quan es va arribar a les 11.949 tones, amb especial afectació al secà. Tanmateix, la producció a la província augmentarà un 7,4% respecte a la mitjana de les sis campanyes anteriors.
A Catalunya es preveu una de les caigudes més grans de l’Estat, amb una estimació de 30.344 tones, un 22,3% menys.
Economia
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Eva M. Muruaga