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PRODUCCIÓ

La producció d'oli d'oliva lleidatana, un 16,5% més curta

Assolirà les 9.972 tones, segons el Ministeri d'Agricultura

Imatge d’arxiu de processament d’oli d’oliva verge extra a Lleida. - SEGRE

Imatge d’arxiu de processament d’oli d’oliva verge extra a Lleida. - SEGRE

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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La producció d’oli d’oliva a la província de Lleida assolirà les 9.972 tones, segons les estimacions del ministeri d’Agricultura, la qual cosa representa un descens productiu del 16,5% respecte a la campanya anterior, quan es va arribar a les 11.949 tones, amb especial afectació al secà. Tanmateix, la producció a la província augmentarà un 7,4% respecte a la mitjana de les sis campanyes anteriors. 

A Catalunya es preveu una de les caigudes més grans de l’Estat, amb una estimació de 30.344 tones, un 22,3% menys.

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