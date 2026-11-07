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CRISI AGRÀRIA

Unió de Pagesos abandona el grup de treball amb Agricultura per desacords

Afirmen que el Departament té una estratègia que implicarà molts retards

Una de les columnes de tractors sortides des de territori lleidatà.

Una de les columnes de tractors sortides des de territori lleidatà.Unió de Pagesos

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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Unió de Pagesos va anunciar ahir que abandonarà les reunions del grup de treball tècnic del departament d’Agricultura que estudia les pèrdues del sector a causa de l’increment de costos i el descens dels preus durant els últims mesos. 

El sindicat agrari va mostrar el seu desacord amb l’estratègia del departament, que “ha optat per avaluar un per un els sectors agrícoles i ramaders, cosa que implicarà molts mesos de retard” pel que fa als cobraments d’ajuts, i va remarcar que són necessàries “solucions urgents i immediates”, com per exemple els ajuts directes de fins a 17.000 euros per explotació per poder afrontar la pròxima campanya.

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