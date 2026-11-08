MESURES
El Govern convocarà la taula sectorial de l’oli per abordar l’impacte de la retirada del 12% de la producció
Després de l'anunci del Ministeri d'Agricultura per evitar que baixin els preus
La Generalitat convocarà la taula sectorial de l’oli de Catalunya per abordar l’impacte de la retirada del 12% de la producció que ha activat el ministeri d’Agricultura amb l’objectiu d’evitar els preus baixos en origen.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ho va avançar ahir en un missatge a X. “El Govern està al costat del sector oleícola català i n’analitzarà les conseqüències i accions a impulsar”, va assenyalar el conseller.
La decisió del ministeri, que implicaria la retirada fins al setembre del 2027 d’unes 188.000 tones d’oli estatals, ha aixecat crítiques entre els productors i fins i tot de la indústria.
La Denominació d’Origen (DOP) Les Garrigues va criticar la mesura a l’assegurar que no compten amb estoc d’oli, mentre que la Denominació d’Origen (DOP) Siurana, que agrupa set comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, va denunciar que la mesura s’hagi dictat de forma “generalitzada” sense tenir en compte les diferents realitats territorials.
Per la seua part, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va manifestar ahir que la decisió del Govern central és una mesura “absolutament necessària, oportuna i basada en el dret europeu”.