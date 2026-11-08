AGRICULTURA
Investigació a la Noguera per reduir fertilitzants, l'IRTA confirma la necessitat d'ajustar les dosis a cada zona del camp
Permet reduir la pèrdua de nutrients
Aplicar més fertilitzant no sempre significa produir més, tampoc en cultius extensius. El projecte demostratiu Fert-Org-Precis, impulsat per l’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentaris (IRTA), confirma que adaptar les dosis de fertilització a les necessitats reals de cada zona de la parcel·la permet reduir l’ús de nutrients, minimitzar les pèrdues en el medi i mantenir la productivitat dels cultius.
Durant dos anys, l’equip investigador ha treballat en sis parcel·les demostratives situades a la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, l’Alt i el Baix Empordà i el Vallès Oriental, col·laborant amb cooperatives i associacions, de les diferents zones.
Mitjançant l’ús de mapes de terra, sensors, imatges de satèl·lit i dades de producció, s’han identificat diferents zones de potencial productiu dins d’una mateixa parcel·la i s’han aplicat dosis diferenciades de fertilitzants.
“L’objectiu és aplicar els nutrients allà on realment són necessaris i en la quantitat adequada. Això permet millorar l’eficiència de la fertilització, reduir costos i minimitzar l’impacte ambiental sense comprometre la producció”, explica Francesc Domingo, investigador del programa de Cultius extensius sostenibles de l’IRTA.
Els resultats: menys pèrdues de nutrients, menys risc de contaminació i menys fertilitzants. Per fer els assajos, l’IRTA ha combinat diferents tecnologies d’agricultura de precisió, incloent sensors de terra, mapes de rendiment i imatges del satèl·lit Sentinel-2.
Aquesta informació ha permès crear mapes digitals que identifiquen zones amb diferent potencial productiu dins d’una mateixa parcel·la i ajustar les dosis de fertilització. El projecte també ha demostrat que aquesta aproximació és aplicable tant en fertilitzants orgànics com minerals.