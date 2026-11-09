Els municipis de Tarragona amb el preu d'habitatge més elevat, per metre quadrat, són dos clàssics de la Costa Daurada
La Cambra de la Propietat demana construir més per solucionar la crisi de l'habitatge
Salou i Cambrils són els municipis amb el preu per metre quadrat més elevat de la demarcació de Tarragona, segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana. Salou encapçala el rànquing amb una mitjana de 2.422,11 euros per metre quadrat, i Cambrils el segueix amb 2.378,66 euros. Són gairebé 1.000 euros per sobre dels preus que es registren a Tarragona i Reus, on el metre quadrat ronda els 1.500 euros.
L'anàlisi de l'entitat conclou que els municipis costaners continuen registrant els increments més grans en el valor dels habitatges. Aquestes poblacions han viscut un augment "molt" superior a la resta, tant en el preu per metre quadrat com en el valor mitjà de les vivendes. El gerent de la Cambra, Hèctor Ruana, ho atribueix al fet que al litoral hi ha més afluència de persones i, per tant, més demanda: "Els municipis del litoral és on més afluència de persones hi ha i, per tant, hi ha més demanda d'habitatge". Ruana afegeix que això implica una "forta pressió" sobre els immobles existents.
Darrere de Salou i Cambrils hi ha Torredembarra amb 2.157,68 euros per metre quadrat, Calafell amb 1.933,46 euros i Vila-seca amb 1.905,99 euros. Ruana destaca que "que els preus a Salou siguin 1.000 euros per sobre dels que tenim a Tarragona indica que la demanda allà és més forta".
El preu mitjà de les compravendes
La tendència també es reflecteix en el valor mitjà de les operacions. Cambrils registra 218.269,62 euros per habitatge, per davant de Calafell (196.592,28 euros), Cunit (194.641,45 euros), Torredembarra (190.614,17 euros) i Salou (185.717,95 euros).
Preguntat sobre si són preus desorbitats, Ruana respon que, en comparació amb l'àrea metropolitana de Barcelona, són "bons", perquè allà la "pressió és molt més forta". Als municipis de l'interior, on la població decreix pel despoblament, els immobles costen menys. Segons el gerent, Tortosa té un increment demogràfic "més o menys considerable" que alimenta un mercat de lloguer en creixement, mentre que a la Terra Alta hi ha pobles que fa anys que pateixen el despoblament. Per això defensa: "Hem de generar economia, hem de crear ocupació en aquestes zones més d'interior", i considera necessari generar més habitatges i impulsar la rehabilitació del parc existent.
Salou aposta per facilitar la construcció
El regidor d'Urbanisme de Salou, Hèctor Maiquez, vincula el preu de 2.422,11 euros per metre quadrat a la demanda creixent: "Salou és un lloc on s'està construint habitatge i on cada vegada hi ha més població, és un lloc on la gent vol viure". Afirma que el municipi ha canviat molt i que, a diferència d'altres, ha conviscut amb el turisme: "El turisme a Salou ha crescut en paral·lel a la població".
Les polítiques municipals preveuen la futura construcció d'uns 3.400 habitatges, dels quals 1.700 seran de protecció oficial. "Així, intentem donar resposta a aquesta demanda d'habitatge que hi ha en general i en concret al municipi", apunta. L'Ajuntament ha aprovat definitivament el Pla Local d'Habitatge, que marcarà les polítiques dels propers sis anys, assenyala que calen 690 habitatges socials i fixa 25 actuacions amb una inversió prevista d'1.326.364 euros.
El regidor de Qualitat Ambiental, Transició Ecològica, Gestió Energètica i Habitatge Social, Marc Riverola, matisa: "Això no vol dir que aquests 700 hagin de ser habitatges de nova construcció, sinó que també poden ser de rehabilitació". El pla localitza les zones amb habitatges de grans tenidors, però Riverola assegura: "Els tenim ubicats, però no és un nivell excessiu tampoc, no és un tema que ens preocupa, sinó que la preocupació lògicament és la necessitat de l'habitatge". Maiquez remarca que hi ha "molts propietaris" de segona residència i creu que els decrets no els protegeixen prou: "Si un propietari creu que pot tenir problemes a l'hora de llogar un pis, això probablement frena la quantitat de pisos que surten al mercat de lloguer".
Cambrils impulsa l'habitatge social
El regidor d'Urbanisme de Cambrils, Carlos Caballero, assegura que no els agraden aquestes xifres i lamenta que la construcció dels darrers anys s'hagi adreçat a persones amb alt poder adquisitiu. Per això treballen en polítiques urbanístiques que afavoreixin l'habitatge social: "Fa falta habitatge social i donar-hi accés a la gent jove que no pot comprar-ne al municipi i ha d'anar a poblacions veïnes".
L'Ajuntament elabora des del 2025 un Pla Local de l'Habitatge, amb una diagnosi prevista l'últim trimestre d'enguany. Ara té dos sectors destinats a habitatge: el sector 4 Antigons i el Pinaret. A Antigons, amb terreny de titularitat municipal, es destinarà un 10% a sòl dotacional. Caballero detalla: "El sector 4 el tenim més desenvolupat i es troba en fase final, la parcel·la que ens queda del 10% d'aprofitament del sector és una parcel·la urbanística, ús exclusivament per fer habitatge social, amb 52 habitatges en un bloc plurifamiliar".
Al Pinaret es preveu construir 250 habitatges de protecció oficial, 183 de lliures i 62 d'habitatges Protegits de Preu Concertat. A més, el consistori ha cedit tres solars a la Generalitat dins el Pla dels 50.000 habitatges: "Aquests tres solars ja els hem cedit a la Generalitat i un dels quals ja ha començat a ser licitat per la construcció". Hi ha previstos una cinquantena d'habitatges per a gent jove.
Habitatges buits i lloguer de temporada
Caballero reconeix que a Cambrils hi ha "molts habitatges buits", ja que alguns propietaris opten pel lloguer de temporada en lloc del de llarga durada per ser una localitat turística. A això s'hi sumen les segones residències i els allotjaments turístics, amb entre 1.800 i 2.000 llicències registrades. L'equip de govern vol fomentar una bonificació del 90% de l'IBI per als immobles destinats al lloguer de llarga durada.
La Cambra qüestiona els decrets del govern espanyol
Segons la Cambra, els decrets no són la solució. Ruana argumenta: "Totes aquestes polítiques i regulacions el que estan fent és regular les condicions d'aquesta oferta i, per tant, endurint les condicions de cara als propietaris". Considera que això reduirà l'oferta de lloguer i farà més "difícil" llogar una llar, i que les mesures beneficien qui ja té habitatge.
Ruana defensa créixer el parc d'habitatges com a solució "troncal" i estructural: "Aquesta és l'única forma, per molt que gestionéssim el parc actual, per molt que milloréssim les condicions de lloguer, això no solucionarà el problema". Insisteix que, amb més habitatges, els preus es reduiran.
El Sindicat de l'Habitatge reclama expropiacions
El Sindicat de l'Habitatge de Tarragona adopta una postura oposada. El portaveu, Joan Nadal, critica els diputats al Congrés: "Són una colla de rendistes, un de cada cinc diputats és rendista, no esperem res d'ells". Celebra alguns punts del decret, però creu que perpetuen el problema: "Fa vuit anys que estan al govern i no han solucionat res, l'únic que ha fet ha sigut empitjorar, empitjorar, empitjorar".
Nadal sosté que l'única solució és un habitatge "universal, gratuït i de qualitat" i reclama "l'expropiació de grans tenidors, expropiació de pisos turístics, expropiació a fons voltor". Qualifica de "mentida" que calgui construir més: "No s'ha de construir més, s'ha d'expropiar, rehabilitar i destinar el que ja tenim a les necessitats de la classe treballadora".
Lamenta que la classe treballadora sigui expulsada del mercat de compra i hagi d'anar a viure a l'extraradi. "Volen construir més perquè els preus estan pujant, per tant, és molt més rendible construir. Hi ha demanda, però no és la nostra, l'oferta està retinguda. Està destinada a capital estranger, al gran capital", diu, i assenyala que "més del 60% de les cases" que es compren ara són en efectiu.
Segons el Sindicat, a Tarragona hi ha més del 10% de pisos buits i més de 2.000 pisos turístics registrats, "més els il·legals que no es poden quantificar". A Salou xifra en gairebé 40.000 els habitatges construïts, dels quals només 12.000 són residència habitual; la resta, més de 7.000, són pisos turístics registrats, segones residències i pisos buits. "A Cambrils, amb més de 30.000 habitatges, a part dels 6.000 pisos turístics, ni la meitat són residència habitual", comenta.
Nadal fa una crida a secundar la vaga general de l'11 de novembre: "Ens servirà per aturar la producció i deixar clar que no acceptem això". I conclou: "Volem més salaris, baixada de lloguers, volem el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat" per tal que la "gent pugui viure a casa seva".