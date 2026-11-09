FISCALITAT
La recaptació d’Hisenda es dispara un 12,9% a Lleida fins als 4,7 milions d’euros diaris
Capitanejada per l’evolució de l’IRPF arran de l’alça de l’ocupació i el fet que no s’hagi adequat la tarifa a la inflació. En total voreja ja els 1.300 milions d’euros en els primers nou mesos
La cistella de la compra s’ha disparat i la inflació se situa en 4,9%, en nivells de febrer del 2023, amb els carburants i la cistella de la compra com els elements que més preocupen les famílies juntament amb el preu disparat de l’habitatge, sigui de compra o de lloguer. Un context en el qual, malgrat tot, l’Agència Tributària espanyola continua creixent en recaptació, a pesar fins i tot de les mesures adoptades per intentar pal·liar els efectes de l’escalada de preus a les famílies, els pagesos i les empreses.
La recaptació de l’AEAT a Lleida s’ha disparat un 12,9% a la província de Lleida en els primers nou mesos de l’any, fins a assolir els 1.296 milions d’euros, davant dels poc més de 1.147 del mateix període de l’any passat. Suposa que el fisc estatal ha recaptat 4,7 milions d’euros cada dia.
En el conjunt de l’Estat, l’increment és d’un 10%, assolint els 248.326 milions d’euros. Aquesta xifra podria ser fins i tot més alta tenint en compte que les esmentades mesures fiscals per afrontar les conseqüències de la guerra a l’Iran s’acosten ja als 4.000 milions d’euros, amb les rebaixes a gasolines i gasoil al capdavant, que compten amb una ajuda de 20 cèntims per litre.
En el conjunt de Catalunya, el creixement és molt similar al de la província, amb un augment del 12,7%, fins als 48.025 milions. L’augment més gran es registra a les comarques de Girona (18,1% i 2.716 milions), seguida de Barcelona (12,5% i 41.838 milions), mentre que a Tarragona el repunt és d’un 11,7% i la recaptació assoleix els 2.175 milions.
L’evolució de l’IRPF continua sent el tribut que més aporta a les arques públiques de l’Estat i, a més, també és la que més creix en el cas de les comarques lleidatanes.
En concret, en els primers nou mesos de l’any l’impost sobre la renda ha fregat els 639 milions, la qual cosa representa gairebé la meitat de tota la recaptació (49,29%). Aquesta partida ha registrat un augment del 15,1% sobre les mateixes dates de l’any passat.
A l’hora d’explicar aquesta evolució cal tenir en compte dos factors fonamentals. D’una banda, l’evolució de l’ocupació. El setembre de l’any passat la demarcació comptava amb 212.752 de cotitzadors a la Seguretat Social, una xifra que s’ha elevat a 220.849 un any després, 8.097 treballadors més pagant per l’IRPF.
De l’altra, i a més de les millores salarials, Hisenda no ha deflactat la tarifa. És a dir, que no ha tingut en compte l’evolució de la inflació, cosa que, a la pràctica, suposa un increment de la pressió fiscal.
La segona gran font d’ingressos del fisc a Lleida és l’IVA, que ha aportat a les arques públiques 457 milions, 54,7 més que en els nou primers mesos de l’any passat (+13,6%). El tercer gran impost a la cistella estatal és el de societats, que supera lleugerament els 175 milions (+4,4%) i que reflecteix l’evolució de la marxa de les empreses.