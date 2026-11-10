Els lleidatans es troben entre els més interessats pel rènting de cotxes
Superant ciutats més grans com València i Saragossa
La ciutat de Lleida se situa en la dotzena posició del rànquing estatal de rènting de l’Índex de Demanda del comparador d’ofertes Carwow. Amb una puntuació global de 71,6 sobre 100 en aquest indicador, la capital de Ponent aconsegueix superar en tracció i preferència local a grans urbs com València i Saragossa. Aquest posicionament és el resultat directe d’una tendència a l’alça impulsada per les necessitats d’estabilitat financera i control del pressupost familiar davant l’encariment general del cost de la vida.
Segons l’estudi, el rènting està guanyant una notable presència a Lleida davant dels mètodes d’adquisició tradicionals. Una dada clau que reflecteix aquesta transformació és que el 78,2% de totes les recerques de vehicles analitzades a la localitat corresponen a la modalitat de rènting, la qual cosa demostra un canvi de mentalitat clar cap al pagament per ús i la flexibilitat en lloc de la propietat de l’automòbil.
En termes d’adopció ciutadana, la penetració del servei registra una mètrica de 24,6 recerques específiques de rènting per cada 1.000 habitants. Aquest interès manté una trajectòria ascendent amb un creixement interanual del 5,5% en el volum de recerques respecte al període anterior. Les dades situen Lleida en una posició molt competitiva en el mapa estatal: encara que es troba darrere d’altres capitals catalanes com Barcelona (en setena posició) o Tarragona (en onzena posició), la seua empenta actual la col·loca immediatament per sobre de València, que registra 36,2 recerques per cada 1.000 habitants però compta amb un creixement molt menor (1,7%) i un índex de demanda general inferior (69,5). Així mateix, pren un ampli avantatge sobre Saragossa, que queda relegada al 14è lloc amb un índex de 68,6.
A nivell estatal, Vigo lidera el rànquing amb la demanda més gran i preferència pel rènting a tot Espanya, mentre que Palma tanca la cua de l’estudi al situar-se en l’última posició amb l’índex d’interès més baix de l’Estat.