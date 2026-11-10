11N
Sindicats i organitzacions ubiquen al Rectorat la ‘Casa de la Vaga’
Diversos sindicats i organitzacions socials i juvenils han instal·lat des d’ahir a l’edifici de Rectorat de la Universitat de Lleida el que han batejat com Casa de la Vaga per preparar les mobilitzacions de cara a la vaga general convocada per demà dimecres 11 de novembre. Van explicar que ho fan en un “lloc emblemàtic” que durant anys ha estat seu d’altres reivindicacions. En aquest sentit, van assegurar que fa dies que treballen per assegurar una participació massiva en la vaga i van afirmar que a “Lleida ens hem organitzat més que mai”.
Així mateix, una trentena d’artistes, la majoria de Catalunya com els lleidatans Sexenni i Kelly Isaiah, han compost Estimada Valentina, una cançó coral per donar suport a la lluita pel dret a l’habitatge els beneficis del qual es destinaran al Sindicat de Llogateres de Catalunya.