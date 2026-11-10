La vaga general complicarà la mobilitat a Lleida amb diversos talls previstos
Per l'aturada d'aquest dimecres 11 de novembre hi haurà piquets a polígons i accessos a la capital, així com talls de trànsit arreu de la demarcació. La manifestació tindrà lloc a les 17.30 h des de la plaça Ricard Viñes
La vaga general convocada aquest dimecres 11 de novembre a tot l'Estat tindrà incidència en la mobilitat de la Lleida i de la resta de la demarcació. Els sindicats preveuen talls de trànsit entre les 4.30 i les 10.30 hores en diversos accessos a la ciutat, sobretot en polígons i zones empresarials, a més de piquets informatius arreu del territori lleidatà. L'aturada, que s'inicia a les 00.00 hores, es complementa amb una manifestació unitària a les 17.30 hores a la capital del Segrià des de la plaça Ricard Viñes.
La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, reclama habitatge assequible, salaris dignes i millors condicions laborals. Afecta tots els sectors d'activitat, tant públics com privats, i és la primera vaga general de 24 hores a tot l'Estat des del 2012.
Les organitzacions sindicals aspiren a "paralitzar el país" i han anunciat també talls de carreteres en altres punts del territori, com ara el Prepirineu, Solsona o la Seu d'Urgell.
Els talls previstos a l'entorn de la ciutat de Lleida
Entre les 4.30 i les 10.30 hores, la previsió inicial dels sindicats és tallar la circulació en diversos punts d'accés a la ciutat:
- Polígon El Segre: carrer Llorenç Agustí Claveria, a l'alçada de la rotonda de l'empresa Massanés, en ambdós sentits.
- C-13, a l'alçada de l'empresa Asyum,, en ambdós sentits.
- LL-11, a l'alçada de l'empresa Avidel, en ambdós sentits.
- Rotonda dels Instituts, intersecció de l'N-II amb l'avinguda de Madrid i l'N-230.
- Rotonda entre la C-13 i la N-240, a Magraners i el polígon Els Frares.
- Intersecció de l'avinguda Joana Raspall, plaça Espanya, avinguda de Madrid i avinguda Estudi General.
A més, entre les 10 i les 12 hores hi ha prevista una concentració amb talls en ambdós sentits a la intersecció del carrer Príncep de Viana i la plaça Ramon Berenguer IV, en direcció a la Rambla, davant de les estacions de tren i autobusos. Tot això, sempre segons les previsions inicial comunicades pels sindicats a l'ajuntament de Lleida.
D'altra banda, també podrien produir-se talls puntuals als accessos als polígons de Mollerussa i Tàrrega, a l'A-2. De moment es desconeix si es tallarà la carretera o si l'acció es limitarà a aquests accessos.
Manifestació unitària i reivindicacions sindicals
L'acte principal a Lleida serà una manifestació que sortirà a les 17.30 hores de la plaça Ricard Viñes. Els sindicats han fet una crida a la ciutadania a sumar-se a l'aturada per denunciar el constant encariment del cost de la vida, la pèrdua de poder adquisitiu i el retrocés de la qualitat de vida i dels drets.
La secretària general d'UGT a la demarcació, Joana Mor, va destacar recentment que la situació salarial a les comarques de Lleida és especialment preocupant, ja que els convenis col·lectius se situen per sota dels d'altres territoris. El secretari general de CCOO, Pere Sánchez, va afegir que molts treballadors tenen dificultats per afrontar despeses bàsiques com la compra, les factures o el lloguer.
Universitats: sense activitats avaluables
Les universitats públiques catalanes han recomanat al professorat no fer activitats avaluables aquest dimecres. En alguns casos és una recomanació i en d'altres es farà així perquè els consells d'estudiants han declarat una aturada acadèmica que els reglaments propis recullen. També es recomana evitar activitats que tinguin en compte la presencialitat, i alguns centres adverteixen de problemes de mobilitat.
A la Universitat de Lleida (UdL), no es faran activitats avaluables ni amb assistència obligatòria. El vicerectorat de docència ho ha comunicat a la comunitat universitària tenint en compte les possibles dificultats de desplaçament i que el dret de vaga és personal i individual. Assegura que es vol garantir que la situació "no perjudiquin els estudiants en el seguiment de les activitats formatives ni en el seu procés d'avaluació", i que s'adoptaran les mesures necessàries per reorganitzar les activitats i garantir la docència i l'avaluació.
La Casa de la Vaga, al Rectorat de la UdL
Diversos sindicats i organitzacions socials i juvenils han instal·lat des d'ahir a l'edifici del Rectorat de la UdL la Casa de la Vaga, per preparar les mobilitzacions. Ho han fet en un "lloc emblemàtic" que durant anys ha estat seu d'altres reivindicacions. Asseguren que fa dies que treballen per a una participació massiva i que a "Lleida ens hem organitzat més que mai".
Serveis mínims de la Generalitat
La Generalitat ha fixat serveis mínims del 25% del servei habitual al transport públic urbà i interurbà durant les franges de més mobilitat: al matí, de 6.30 a 9.30 hores, i a la tarda, de 16.30 a 21 hores. Fora d'aquests horaris no es fixa cap percentatge mínim per al transport de viatgers.
S'apliquen a Rodalies i Regionals de Catalunya, el metro de Barcelona, els autobusos de TMB, els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el tram de Barcelona i la resta de transports urbans i interurbans.
En altres serveis de transport, l'autobús entre Barcelona i l'aeroport mantindrà el 50% del servei habitual i, com a mínim, un desplaçament complet d'anada i tornada. El transport de persones amb discapacitat funcionarà amb normalitat, igual que el transport escolar per accedir als centres d'educació infantil i primària quan no hi hagi alternativa de transport públic.
L'habitatge i els salaris, rerefons de la convocatòria
El preu de l'habitatge ha crescut gairebé tres vegades més que els sous en deu anys, fet que ha reduït el poder adquisitiu de les llars, especialment de la classe mitjana i dels joves. Des del 2015, els salaris han avançat un 30%, mentre que els lloguers han pujat un 50,5% i els preus de compra s'han duplicat.
Els catalans han d'acumular cinc anys de renda per comprar un pis de 85 metres quadrats, xifra que a Barcelona arriba als 7,2 anys. En relació amb els sous, l'habitatge en propietat ha crescut 60 punts percentuals més i els pisos de lloguer, 20 punts percentuals per sobre en l'última dècada. Els experts qualifiquen la crisi de "extrema" i multifactorial.