Un centenar de persones talla la rotonda del cementiri de Lleida amb moments de tensió
Un centenar de manifestants convocats per la CGT per la vaga general han bloquejat les diferents entrades i sortides de la rotonda del cementiri, a la LL-11, amb tanques, contenidors, llambordes i palets de fusta, entre altres elements. S'hi han viscut alguns moments de tensió quan almenys dos vehicles policials han intentat superar el tall. En un dels episodis, alguns manifestants han colpejat els vehicles i han llançat pedres contra un altre, sense arribar a impactar-hi.