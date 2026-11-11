Directe | Aixequen la majoria de talls a Lleida i a la capital els piquets recorren l'Eix Comercial: segueix l'última hora de la vaga general
La pressió dels piquets obliga a comerços a abaixar persianes
La mobilitat a Lleida es veu afectada aquest dimecres des de primera hora del matí a causa de la jornada de vaga general convocada pels sindicats per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora, reclamar l’augment dels salaris i demanar la intervenció del mercat immobiliari, que té lloc a tan sols dos dies que arranqui la campanya electoral; i és la primera que se celebra des del 2012.
L’aturada va començar ja ahir a les 22.00 hores per a aquells que iniciaven torns de nit a les empreses, però no ha estat fins a les 4.30 hores d’avui quan els piquets han iniciat els talls en diversos punts de Lleida. A la capital, a partir de les 10.00 h s'han aixecat alguns dels talls i els piquets s'han concentrat davant de l'estació per recórrer després l'Eix Comercial: han obligat a tancar portes alguns comerços i alguns dels manifestants han fet pintades en oficines bancàries.
El vídeo viral d'una excavadora retirant una barricada a Guissona no és de la vaga general
L'incident a l'exterior d'una empresa de Guissona que s'ha fet viral a les xarxes, amb moments de tensió quan una màquina excavadora retira una barricada muntada per evitar el pas de camions, es va produir ahir durant la segona jornada d'aturada a les indústries càrnies, i no aquest dimecres de vaga general, com s'està difonent des d'alguns comptes a les xarxes socials.
El vídeo va ser compartit ahir per CCOO a Catalunya. El sindicat va denunciar que l'operador de la màquina va intentar treure per la força un dels integrants del piquet a l'exterior d'una empresa de Guissona, "posant en risc la seguretat de les persones".
Actualització de l'estat del trànsit per la vaga general
Segons el Servei Català de Trànsit, encara hi ha circulació intensa a la C-13 a Lleida; tall a la C-13 entre Tremp i Talarn; tall a l'N-230 al Pont de Suert i tall a l'N-260 a Sort.
A Lleida ciutat, segons la Paeria, es mantenen restriccions a la rotonda del cementiri a l'Ll-11, a la rotonda de la C-13 amb l'avinguda Indústria, al carrer Príncep de Viana davant de l'estació i hi ha afectacions puntuals al Pont de Pardinyes.
Consulta l'estat del trànsit
Seguiment de la vaga general 11-N: CCOO el xifra en un 84% i Pimec el situa en un 8,9%
La vaga general de l'11-N a Catalunya ha tingut un seguiment del 84% segons CCOO, mentre que Pimec el limita a un 8,9% durant el matí d'aquest dimecres. Les dos xifres, difoses per el sindicat i la patronal amb metodologies diferents, dibuixen dos balanços molt distants de la jornada.
Centenars de persones es manifesten a Tàrrega per l'habitatge assequible i la pujada de salaris
Centenars de persones recorren els carrers de Tàrrega, des de la plaça del Carme fins a la plaça Major, per reclamar lloguers més baixos i millors sous.
La vaga buida les aules en els centres educatius de Lleida
Els centres educatius de Lleida han informat que la vaga general està tenint "molt seguiment" per part dels alumnes, amb només un 15% d’assistència. Quant als professors, la majoria ha assistit als seus centres.
Lleida
La vaga buida les aules en els centres educatius de Lleida
ELENA MONTAÑÉS
Talls de trànsit encara actius
La xarxa viària lleidatana registra encara diversos talls per les protestes de la vaga general. Segons Trànsit, està tallada la sortida 467 de l'A-2 a Alcoletge, a l'enllaç amb la C-13; la C-13 a Lleida; l'Ll-12 a Albatàrrec; l'N-240 a Torregrossa i l'N-260 a Sort.
A Lleida ciutat s'han aixecat les restriccions i els piquets es concentren ara a l'Eix Comercial
Els piquets de Lleida, a l'Eix Comercial
Alguns comerços de l'Eix Comercial de Lleida tanquen les reixes dels seus negocis davant de l'arribada dels piquets de la Vaga General. Informa Marc Carbonell.
Els piquets aixequen el tall de la LL-11 a Lleida després d'encendre les barricades de la rotonda del cementiri
Els piquets de la vaga general han aixecat cap a les 10.15 hores el tall de la LL-11 a la rotonda del cementiri de Lleida, després de mantenir bloquejats els accessos des de primera hora del matí. Abans de marxar, el centenar de manifestants que hi havia concentrats, diversos dels quals membres de la CGT i la CNT, i molts d'ells encaputxats, han calat foc a les barricades que havien construït amb palets de fusta, contenidors, cons i altres materials
Declaracions d'UGT i CCOO
Declaracions de Joana Mor, Secretària General d'UGT Terres de Lleida, i Cristina Pena, Secretària d'Organització de CCOO Terres de Lleida, sobre la jornada de vaga d'aquest dimecres. Per Julen Andrés, de Lleida TV.
Tall de trànsit al carrer Príncep de Viana de Lleida i piquets per l'Eix Comercial
Entre les 10.00 i les 12.00 h està previst el tall de trànsit al carrer Príncep de Viana davant de l'estació i els piquets recorreran l'Eix Comercial.
Es mantenen talls en diverses vies de Lleida i al polígon industrial de la capital
- A-2: Alcoletge, sortida 467 tallada (enllaç C-13).
- A-2: Tàrrega, sortida 507 tallada (enllaç C-14).
- C-13: Tallada a Tremp en els dos sentits de la marxa.
- C-55: Tallada a Olius en els dos sentits de la marxa.
- LL-11: Tallada a Lleida, en sentit nord.
- N-260: Tallada a Sort en els dos sentits de la marxa.
- N-230: Marxa lenta al Pont de Suert.
- N-152: Tallada a Puigcerdà en els dos sentits de la marxa.
A Lleida ciutat s'han aixecat talls, tot i que es manté el de la rotonda del cementiri
Tallen durant una hora la rotonda de Castellciutat, a la Seu d'urgell
L'han tallat des de les 7:45 hores i fins les 9, quan han començat a donar pas a tots els vehicles. Abans deixaven passar serveis mèdics i emergències. Els manifestants han fet marxa fins a la placa Monges de la Seu.
Un centenar de persones talla la rotonda del cementiri de Lleida amb moments de tensió
n centenar de manifestants convocats per la CGT per la vaga general han bloquejat les diferents entrades i sortides de la rotonda del cementiri, a la LL-11, amb tanques, contenidors, llambordes i palets de fusta, entre altres elements. S'hi han viscut alguns moments de tensió quan almenys dos vehicles policials han intentat superar el tall. En un dels episodis, alguns manifestants han colpejat els vehicles i han llançat pedres contra un altre, sense arribar a impactar-hi.
Els sindicats parlen d'una "arrencada històrica" de la vaga general amb polígons aturats arreu de Catalunya
La vaga general de l'11-N està tenint una "arrencada històrica", amb polígons industrials aturats arreu de Catalunya, desenes de talls a carreteres, l'estació de Sants pràcticament deserta i moltes grans indústries aturades. Així ho asseguren els sindicats convocants, que remarquen que la jornada esdevindrà "històrica".
Talls a les vies de Lleida
En aquests moments hi ha almenys una quinzena de talls en vies lleidatanes per la vaga general: A la ciutat de Lleida hi ha talls a la rotonda del Mestre, a l'LL-11, a l'avinguda Catalunya i a l'encreuament dels instituts. Vídeo d'Aleix Planella.
Imatge del piquet de la CGT a la rotonda del cementiri de Lleida, que talla la LL-11
Marxa lenta al Pirineu
A l'N-230 entre el Pont de Suert i Vilaller hi ha retencions per una marxa lenta en el marc de les protestes per la vaga general.
Una trentena de persones tallen Tàrrega per l’N-II
L’objectiu era dificultar l’accés a les empreses situades principalment al polígon Llevant i la sortida dels vehicles de la ciutat
Urgell
Una trentena de persones tallen a primera hora a Tàrrega per l’N-II
Laia Pedrós
En aquests moments hi ha almenys una quinzena de talls en vies lleidatanes per la vaga general:
- LL-11: Tallada des de la rotonda de la C-13B fins a la rotonda dels Alamús
- LL-11: Tallada a Lleida des de la rotonda del cementiri fins a la rotonda de la C-13
- LL-12: Tallada a Albatàrrec
- Centre de la ciutat de Lleida: hi ha talls a la rotonda del Mestre, a l'LL-11, a l'avinguda Catalunya i a l'encreuament dels instituts
- Talls en accessos al polígon industrial El Segre des de la ciutat de Lleida
- C-13B (variant sud de Lleida): Tallada entre la Bordeta i la rotonda de l'Ll-11
- A-2: Alcoletge, sortida 467 tallada (enllaç C-13).
- A-2: Tàrrega, sortida 507 tallada (enllaç C-14).
- C-13: Afectació al polígon industrial de Lleida. Desviament per l'A-2.
- N-240: Tallada a la cruïlla amb la C-13. Afectació a l’N-240, C-13 i C-13B i al polígon industrial.
- N-260: Tallada a la Seu d’Urgell en els dos sentits de la marxa.
- C-13: Tallada a Talarn i Lleida en els dos sentits de la marxa.
- C-55: Tallada a Olius en els dos sentits de la marxa.
- N-240: Tallada entre Torregrossa i Lleida
Piquets al polígon de Fonolleres, a la Segarra
Un grup de piquets ha tallat una via al polígon de Fonolleres, a la Segarra, just davant de la seu d'Indox. Informa Jordi Bonilla.
Els serveis mínims demanen pas a Tàrrega
Al tall de Tàrrega els serveis mínims demanen pas. Bombers i sanitaris han pogut passar, però a l'autobús no l'han deixat passar.
Vídeo d'un dels talls als accessos al polígon El Segre de Lleida
Vídeo: Julen Andrés / Lleida TV
Les imatges dels piquets a Tàrrega a primera hora del matí
Vídeo: Laia Pedrós
Tallada l'N-260 a Sort
Segons Trànsit, els piquets també tallen l'N-260 a Sort, en els dos sentits de la marxa.
Consulta l'estat del Trànsit
El Servei Català de Trànsit recull els següents talls a la demarcació de Lleida en aquests moments:
- LL-11: Tallada a Lleida, ambdós sentits.
- A-2: Alcoletge, sortida 467 tallada (enllaç C-13).
- A-2: Tàrrega, sortida 507 tallada (enllaç C-14).
- C-13: Afectació al polígon industrial de Lleida. Desviament per l'A-2.
- N-240: Tallada a la cruïlla amb la C-13. Afectació a l’N-240, C-13 i C-13B i al polígon industrial.
La vaga plana sobre la actividad del deporte local
L'ajuntament de Lleida avisa de possibles afectacions en les seus instal·lacions i en comarques es preveu menys incidència
Esports
La vaga plana sobre l’activitat de l’esport local
Redacció
Afectacions previstes a l'entorn de la ciutat de Lleida
- Polígon El Segre: carrer Llorenç Agustí Claveria, a l'alçada de la rotonda de l'empresa Massanés, en ambdós sentits.
- C-13, a l'alçada de l'empresa Asyum,, en ambdós sentits.
- LL-11, a l'alçada de l'empresa Avidel, en ambdós sentits.
- Rotonda dels Instituts, intersecció de l'N-II amb l'avinguda de Madrid i l'N-230.
- Rotonda entre la C-13 i la N-240, a Magraners i el polígon Els Frares.
- Intersecció de l'avinguda Joana Raspall, plaça Espanya, avinguda de Madrid i avinguda Estudi General.
La protesta talla l'Ll-11 a Lleida en els dos sentits
Els manifestants tallen l'Ll-11 a Lleida, en els dos sentits de la marxa, entre els punts quilomètrics 5 i 5,5.
Consulta l'estat del trànsit
Talls en accessos a l'autovia A-2
Els piquets informatius tallen la sortida 467 a l'A-2 a Alcoletge, a l'enllaç amb la C-13. Segons Trànsit, hi ha circulació intensa a l'autovia en aquest tram.
També està tallada la sortida 507, a Tàrrega, amb l'enllaç de l'A-2 amb la C-14
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