Els piquets aixequen el tall de la LL-11 a Lleida després d'encendre les barricades de la rotonda del cementiri
Un centenar de manifestants marxen en direcció al centre per reforçar el piquet central i fer una ruta pels comerços
Els piquets de la vaga general han aixecat cap a les 10.15 hores el tall de la LL-11 a la rotonda del cementiri de Lleida, després de mantenir bloquejats els accessos des de primera hora del matí. Abans de marxar, el centenar de manifestants que hi havia concentrats, diversos dels quals membres de la CGT i la CNT, i molts d'ells encaputxats, han calat foc a les barricades que havien construït amb palets de fusta, contenidors, cons i altres materials. Les flames han generat grans columnes de fum.
Un cop aixecat el bloqueig, els manifestants han iniciat una marxa a peu en direcció al centre de la ciutat amb l'objectiu de "reforçar el piquet central". Diversos camions atrapats a la LL-11 vora aquest punt esperen a poder reprendre la marxa.
Es mantenen talls en diverses vies de Lleida i al polígon industrial de la capital (a les imatges). Entre les 10.00 i les 12.00 h està previst el tall de trànsit al carrer Príncep de Viana Vídeo: Amado Forrolla Més informació: https://t.co/JsNbD0Q7mE https://t.co/ECi5B3ejEO— SEGRE (@SEGREcom) November 11, 2026
Per la seva banda, cap a les 10 del matí els piquets d'UGT i CCOO han abandonat els diferents punts de protesta als polígons industrials i als accessos de la ciutat per dirigir-se cap al centre. Els sindicats han convocat una concentració entre les 10 i les 11 del matí davant de l'estació de tren de Lleida per informar els treballadors i usuaris del ferrocarril i dels autobusos interurbans sobre els motius de la vaga.
El tall de la LL-11 provoca importants afectacions a la circulació, amb dificultats per accedir a diferents zones de la ciutat i als principals polígons industrials.