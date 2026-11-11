Els sindicats parlen d'una "arrencada històrica" de la vaga general amb polígons aturats arreu de Catalunya
La vaga general de l'11-N està tenint una "arrencada històrica", amb polígons industrials aturats arreu de Catalunya, desenes de talls a carreteres, l'estació de Sants pràcticament deserta i moltes grans indústries aturades. Així ho asseguren els sindicats convocants, que remarquen que la jornada esdevindrà "històrica". A Seat, els accessos estan totalment bloquejats i no hi ha pogut entrar ningú des de dimarts a la nit, igual que a Mercabarna. Nusos de comunicació per carretera com les dues rondes de Barcelona, l'AP-7 o la C-16 tenen talls, mentre que el transport en tren també és molt complicat. L'estació de Sants està pràcticament deserta, amb trens cancel·lats i piquets impedint l'accés en alguns moments.
A les comarques gironines, hi ha afectacions al voltant de la Nestlé o Mercagirona, mentre que a Lleida n'hi ha als polígons Camí de Frares o l'Industrial Segre, segons informa CCOO.
Per la seva banda, la UGT destaca que s'han aconseguit aturar empreses com Seat, l'Àrea de Guissona, Ebro o el Grupo Jorge, mentre que hi ha un seguiment alt al complex petroquímic de Tarragona. Al CIM Vallès, UGT xifra el seguiment en el 90%.