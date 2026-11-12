Catalunya rebrà una inversió per Rodalies, dues de les línies de tren finançades són de Lleida
També es faran obres a l'AP-2 i a l'AP-7
La Generalitat de Catalunya rebrà 1.148 milions del Govern central per al funcionament de Rodalies i Regionals i ambdues parts han pactat ampliar el conveni sobre les autopistes AP-7 i AP-2. Més de 90 milions es destinaran a dues línies de tren lleidatanes.
Pel que fa a la inversió per a la xarxa de Rodalies i trens Regionals, s'ha acordat en la Comissió Bilateral celebrada aquest dijous al Palau de la Generalitat que 94,9 milions s'utilitzaran per a finançar les línies RL3 i RL4 de Lleida, sumant 36,7 milions per compensar els transports alternatius.
Després de la Bilateral s’ha celebrat una Comissió d’Assumptes Econòmics i Fiscals telemàtica en la qual s’ha formalitzat el traspàs de 928 milions corresponents al dèficit d’explotació dels serveis de Rodalies i Renfe per a 2026 i 2027 i la compensació del deute dels Plans d’Acció de 2025, 2026 i 2027, que sumeixi un total de 88,8 milions.
Amb la ja esmentada ampliació del conveni, la Generalitat "reforçarà la seguretat i la funcionalitat" de l’AP-2 i l’AP-7 i, en concret, redactarà i executarà la millora del ferm per valor de 75 milions.
En el cas de l’AP-7, el Govern recorda que registra fins a 150.000 vehicles al dia, uns 25.000 pesats, i que el fi dels peatges va comportar un fort increment del trànsit.